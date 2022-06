Las primeras declaraciones de la joven que se vincula con Piqué

Después del anunció de la separación de Shakira y Gerard Piqué, en redes sociales se especuló mucho sobre la situación de la pareja e incluso se generaron rumores de una infidelidad, que involucró a una joven de 22 años.

La joven, que trabajaría como camarera y como azafata para una de las empresas de Piqué y a la que se identificó con las iniciales de C.M., habló en exclusiva con un programa de Telecinco en una llamada telefónica de más de 15 minutos.

Sus declaraciones cambiaron la versión que hasta ahora se tenía de la separación de la cantante colombiana y el futbolista español.

Este pronunciamiento se dio gracias a una persona en común entre la joven y una reportera del programa Socialité. «Ella se ha visto involucrada en esta historia sin quererlo y quiere dejar clara su verdad, ella quiere seguir siendo anónima pero nos ha dado permiso para transcribir la conversación que hemos mantenido con ella», señaló la periodista.

DECLARACIONES

«Me gustaría aclarar que yo no conozco a Gerard Piqué de absolutamente nada, me han relacionado con él sin sentido por la descripción de la supuesta chica y me han adjudicado el papel aprovechando que no tengo redes sociales porque estoy de exámenes finales», declaró la joven.

Además, pidió que no se la involucre con el tema y advirtió que demandará a quien revele su nombre. «No soy yo y no la conozco, así que pido que por favor me dejen en paz. La gente me está acribillando por una cosas que no he hecho, cualquier cosa que salga con mi nombre será respondido con una demanda», sentenció.

«No entiendo por qué me han metido de por medio, supongo que porque necesitan a alguien para evadir el tema y despistar, aunque lo que me han dicho es que va a salir la verdadera chica en breve. Espero que así se me deje a mí en paz y pueda volver a estudiar tranquilamente que es lo que me importa», finalizó.

Asimismo, la periodista que habló con la joven seguró que se ha filtrado un nombre falso a propósito y que el verdadero nombre responde a la iniciales C.C.

La supuesta mujer en discordia sería una «joven de Barcelona, muy fina y que efectivamente conoció a Piqué en el local del que se ha hablado». Y según reveló también «habría ido a verle a más de un partido de fútbol».