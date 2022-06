Nuevas revelaciones sobre la escandalosa separación entre Shakira y Piqué 

El periodista español Marco Chiazza reveló nuevo detalles de la escandalosa ruptura entre Shakira y Gerard Piqué

Chizza asegura que el jugador lleva viviendo en su departamento de soltero “unos tres meses, desde que ya no está con Shakira”.

El periodista mencionó que la vida paralela de Piqué no fue una sorpresa: “Aquí en Barcelona se sabe que Piqué, desde hace años, -y no es el único futbolista, eso es evidente, no vamos a perjudicar la imagen de Piqué porque muchos futbolistas lo hacen- le es infiel a Shakira”

“No es la primera vez que tienen una crisis y luego la solucionan”, agregó.

“Yo sé que Piqué salía mucho de fiesta últimamente, al igual que hace algunos años. Mucho de fiesta a las discotecas que están muy cerquita de aquí, e insisto, se le ha visto con varias chicas los últimos años”, sentenció.

Intentos de volver

Tras estas revelaciones, otro rumor ha salido a la palestra y es la intención que tuvo Shakira de volver con Piqué.

Al menos, así lo aseguró el medio 20minutos, quien informa que la cantante colombiana intentó retomar dos veces la relación con Gerard Piqué, pero el vínculo que tenían ya se había roto por completo.

Separación

Shakira anunció el sábado la separación de Piqué, con quien compartió su vida los últimos doce años y tiene dos hijos, Milan y Sasha.

A través de un comunicado, Shakira confirmó lo que ya era un secreto a voces, y pidió respeto a la privacidad de su familia.

”Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, señala la misiva.

Según aseguró la periodista Laura Fa en su podcast, el futbolista le habría sido infiel a la cantante

«La cantante lo ha pillado con otra y se van a separar», mencionó Laura Fa.

El periodista Emilio Pérez de Rozas aseguró que el zaguero del Barça fue infiel a Shakira con «una joven rubia de unos 20 años, que está estudiando y trabaja como azafata de eventos».