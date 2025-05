Actualizado 20:32

La nueva Asamblea Nacional para el periodo 2025-2029 entra en funciones desde este miércoles 14 de mayo del 2025. Una de las particularidades será que se tendrá 20 asambleístas menores de 30 años entre los 151 legisladores que componen el poder legislativo.

La representación juvenil se triplicó. En la nueva Asamblea, la representación juvenil muestra diferencias: 18 jóvenes llegaron por Acción Democrática Nacional (ADN), mientras que dos pertenecen a la Revolución Ciudadana (RC).

La mayoría de los jóvenes posee título de tercer nivel y cuatro tienen una preparación de cuarto nivel. Mientras que seis no registran estudios en la Senescyt, algunos de ellos aún no terminan su carrera. La profesión más común entre los nuevos legisladores es la abogacía.

También hay un economista, ingeniero civil, licenciado en comunicación, tecnólogo en planificación del transporte, entre otros. Desde hoy comienzan su participación activa en la política y deberán presentar sus propuestas de trabajo.

¿Quiénes son los más jóvenes?

El legislador Dominique Serrano, de ADN, de 19 años, es el asambleísta más joven que ha ocupado una curul. Llegó por el Distrito sur de Quito. Poco se conoce de su experiencia. Antes del inicio de campaña contó que cursaba el primer semestre de Derecho y al mismo tiempo estudiaba Gastronomía.

Fue parte de las denominadas Juventudes de ADN. En la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología (Senescyt) no registra un título universitario. El joven es hijo de Paulina Molina Coro, quien trabajó como asesora 1. Sus familiares han preferido no contar detalles de la vida de Serrano y el propio legislador no ha querido contar detalles.

Camila León también llegó por las juventudes de ADN

Tiene 20 años y está terminando su licenciatura en ciencias políticas en la Universidad Internacional de la Rioja. En su experiencia ha trabajado como dama de ceremonias, animadora de eventos y también ha laborado como comerciante independiente.

Fue parte del movimiento de las juventudes de ADN. Es la directora provincial de la organización política. Fue directora de Juventudes del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) y coordinadora zonal de Azuay del MIES asignada para velar por el funcionamiento de los servicios institucionales. Con esa experiencia llega a la Asamblea.

Elizabeth Vega llegó por la ruralidad de Pichincha

Cumplió recién 22 años y tampoco registra título universitario registrado en la Senescyt. Fue electa asambleísta por la ruralidad en Pichincha. La propia legisladora contó que está estudiando en el Instituto Rumiñahui, pero no dio detalles. También ha preferido no dar entrevistas hasta antes de la posesión oficial y el inicio de la nueva Asamblea Nacional.

