¿Quién es Juan Carlos Blom, el nuevo gerente de CNEL?

La Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) anunció la designación de Juan Carlos Blum como su nuevo gerente general. La decisión se tomó luego de que la ministra de Ambiente y Energía anunció un cambio en la plana mayor de la empresa.

Blum es ingeniero mecánico formado en la Escuela Superior Politécnica del Litoral, con una maestría en Gestión de Energía y Política Ambiental por la University of Pennsylvania.

El perfil del funcionario combina formación técnica con enfoque en políticas públicas, orientado a la gestión eficiente de recursos y al desarrollo sostenible, en un contexto clave para el fortalecimiento del sistema eléctrico en Ecuador.

Trayectoria en el sector público y consultoría internacional

A lo largo de su carrera, el nuevo titular de la CNEL EP ha liderado procesos estratégicos en el sector público, enfocados en la generación de información clave para la toma de decisiones del Estado.

Además, cuenta con amplia experiencia en consultoría especializada en sostenibilidad, energía e infraestructura en América Latina.

En este ámbito, ha estado al frente de estudios de impacto ambiental y social, auditorías técnicas, planes de manejo y evaluaciones para proyectos en sectores como el eléctrico, hidrocarburífero, minero y de energías renovables.

Experiencia con organismos multilaterales

Su trayectoria también incluye colaboración directa con organismos internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la CAF.

En estos espacios ha participado en proyectos que exigen el cumplimiento de estándares internacionales en sostenibilidad, desempeño ambiental y gestión de riesgos sociales, aportando en procesos de planificación y estructuración de iniciativas de infraestructura y energía.

Enfoque de gestión en CNEL EP

Desde la Gerencia General, el nuevo directivo impulsará una gestión técnica orientada a la eficiencia operativa, la sostenibilidad y el fortalecimiento del servicio eléctrico en el país.

Entre sus prioridades se encuentran la mejora continua en la calidad del suministro, la optimización de recursos y una mayor atención a las necesidades de los usuarios, en un escenario donde la demanda energética y los desafíos del sector eléctrico siguen en crecimiento.