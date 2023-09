Leo Campana se pone el Inter de Miami al hombro y marca doblete

No hizo falta Leo Messi en el Inter de Miami, cuando el equipo tiene a Leo Campana. El delantero ecuatoriano marcó un doblete en la victoria 3-2 al Sporting Kansas City, este sábado 9 de septiembre de 2023.

Campana no fue el único ecuatoriano en la cancha. En el cuadro titular también estuvo Dixon Arroyo. Ambos, junto al español Sergio Busquets, marcaron la ofensiva de un Inter que busca clasificarse a los playoffs de la de la Major League Soccer (MLS) en este 2023.

El partido lo comenzó ganando el Sporting, con un gol de Dániel Sallói al minuto 8. Sin embargo, al minuto 23, un rodillazo del arquero a Campana fue sancionado con penal.

