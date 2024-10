Liga Pro: Jugadores de El Nacional piden ayuda a las Fuerzas Armadas. El cuadro criollo vive momentos críticos en el manejo administrativo y financiero. Los jugadores del equipo reclamaron en la jornada del 27 de octubre por la falta de pago de sus sueldos.

Según los futbolistas, el presidente del equipo, Marco Pazos, no contesta sus llamadas y no ha entregado una solución a la crisis económica. En la jornada del viernes 25 de octubre, el equipo no se entrenó antes de su partido con el Orense, por la fecha 11 de la Liga Pro.

Este domingo 27, el equipo militar jugó como local ante el cuadro machaleño y perdió por 1-0, con anotación de Robert Burbano. Tras el partido, en la rueda de prensa dispuesta por Liga Pro, los jugadores, liderados por Jonathan Borja y el capitán David Cabezas hicieron público su malestar.

Borja reiteró que la dirigencia no entregó soluciones al problema de pagos atrasados. Solicitó a las Fuerzas Armadas que «algún representante de dicho ente, que maneja el equipo, pueda acercarse hasta el complejo de Tumbaco para ayudarnos con alguna solución».

Jugadores de @elnacionalec piden a las @FFAAECUADOR que se hagan cargo de la situación, la dirigencia no les responde la llamada y los mensajes. Desesperados por la situación. pic.twitter.com/EveYeD1bCV — Luis Fernando Quiroz (@luchitoquiroz) October 27, 2024

El jueves 31 de octubre, el elenco militar definirá su paso a la final de la Copa Ecuador. El Nacional se enfrentará con Mushuc Runa (Teleamazonas transmitirá este partido desde las 15:45). Un empate será suficiente para que los rojos se clasifiquen a dicha instancia.

«Estamos jugando instancias que el club no disputa desde hace algún tiempo. Son muchos meses así», se lamentó el golero David Cabezas, una de las figuras del equipo en la presente temporada.

