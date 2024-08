LigaPro | Orense vence a Barcelona con doblete de Miguel Parrales

Orense ganó a Barcelona por 3-2, este sábado 17 de agosto del 2024, en la tercera fecha de la segunda etapa de la LigaPro. Uno de los partidos de mayor intensidad de juego propuesto por ambos conjuntos.

Los goles para el equipo local los marcaron Miguel Parrales, a los 18 minutos desde el punto penal y en los adicionales del primer tiempo. El argentino Agustín Herrera sumó en el marcador con un gol a los 77 minutos.

El Barcelona, que se quedó con un jugador menos por la expulsión de Adonis Preciado, al minuto 85, descontó a través del uruguayo Octavio Rivero y del propio Preciado cuando aún estaba en cancha. Los goles del conjunto amarillo se registraron en los minutos 36 y 66 de juego.

Con este resultado Orense continúa como líder de la tabla y Barcelona se ubicó en el cuarto lugar.

Por su parte, el ganador de la primera fase, el Independiente del Valle, se reencontró con el triunfo al imponerse por 1-3 al Cumbayá, tras dos derrotas consecutivas en la actual fase.

El Cumbayá marcó primero a través de Jorge Almagro, que concluyó en gran forma una jugada que tejió con Melvin Díaz.

El cuadro negriazul reaccionó y emparejó la cuenta con una anotación de Renato Ibarra sobre el final del primer tiempo, tras una acción individual.

Yaimar Medina aumentó con espléndido disparo de tiro libre, que dejó sin reacción al portero argentino Felipe San Juan, y el juvenil Kendry Páez recibió un pase de Kenny Arroyo para anotar con disparo colocado.

La tercera fecha del torneo continuará este domingo con los siguientes partidos: Imbabura vs. Mushuc Runa; Deportivo Cuenca vs. Universidad Católica; Emelec vs. El Nacional; y concluirá el lunes con el choque entre Técnico Universitario y Delfín. (EFE)

