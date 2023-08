Liliana Ordóñez, de El Nacional a Emelec, con el fútbol en la sangre

Por Karina Amaguaya |

Su mirada transmite felicidad y su actitud, sencillez. «Vengo de una familia de futbolistas», dice Liliana Ordóñez. La joven de 18 años, que acaba de dejar el club deportivo El Nacional para fichar por Emelec, cuenta a Teleamazonas su experiencia en el equipo criollo. También comparte un poco sobre sus gustos y los sueños que la impulsan.

Con apenas 12 años, Liliana se unió al plantel capitalino. «Llegar acá ha sido lo mejor para mí», dijo días antes de salir de El Nacional, con una sonrisa y la mirada hacia el cielo.

Su interés por ser parte de El Nacional, confiesa la futbolista, se debe a que su padre, Hólger Ordóñez, jugó en ese equipo hace mucho años. «Yo sentía que también debía hacerlo, por honor a él, por respeto a él. ¿Por qué no vestir la camiseta que un día lució quien es mi mayor inspiración?».

Cuando tuvo la oportunidad de ser parte del equipo, al principio dudó, pero luego tomó fuerzas y decidió hacerlo. Entre risas, Liliana recuerda que el proceso de pruebas lo hizo a escondidas de sus padres. «No sentía la confianza de que me podía quedar en un club tan grande como El Nacional, por eso quise esperar el momento indicado para que ellos lo sepan y se sientan orgullosos».

Liliana lleva en sus venas un legado futbolístico innegable. Es hermana de Jorge ‘La Tukita’ Ordóñez, extremo derecho de El Nacional. Además es sobrina de Roberto ‘La Tuka’ Ordóñez, actual delantero de Aucas.

Este parentesco hizo que la joven ocultara a su familia el motivo por el cual viajó desde Guayaquil a Quito para las pruebas de ingreso a El Nacional. «Quería entrar por mis propios méritos y que no digan, entró por el nombre de tal persona».

Sin embargo, salir de su casa no fue fácil. «Mi mami no nos dejaba salir ni a la esquina». Así que conversó con su hermana mayor, Lilibeth, quien fue una de las promotoras para que Liliana viaje y se pruebe en el equipo. «Ella es la que me motivó, me trajo a cada entrenamiento, a cada partido. Llegué acá gracias a ella».

Por cerca de seis años, Liliana vivió en la casa club de El Nacional. Esta experiencia fue algo único, y recuerda todos los momentos que compartió con las otras integrantes del equipo. La convivencia con las chicas fue muy buena, cuenta. Y recuerda a un grupo muy unido en momentos en los que había que cocinar, ver películas, salir, ir juntas al entrenamiento y luego volver. «Como toda familia, a veces hay roces, pero siempre es risas también».

La especialidad de ‘Lily’ en la cocina

La actual jugadora de Emelec cuenta que le gusta mucho cocinar y durante la pandemia aprendió a preparar algunas cosas en compañía de su mamá. Su especialidad es el tapao arrecho que, además, es su plato favorito y a donde va le gusta prepararlo. «Nunca está de más un poquito de ese plato en algún lugar».

El tapao arrecho es un plato típico de la gastronomía esmeraldeña. «Es algo, no complicado, que sé hacer y me gusta. Lleva de todo un poco: chorizo, chancho, pollo, entre otras cosas», detalla entre risas.

El sueño de ‘Lily‘

«El sueño de ‘Lily’ en el futbol femenino es escribir mi propia historia. No ha sido fácil llegar hasta aquí, saber llevar el fútbol, el estudio. En este caso, la distancia (con su familia)», dice con una voz firme, que da cuenta de su seguridad en lo que realmente anhela.

La joven que debutó a los 15 años tiene una lista de deseos que quiere cumplir. Sueña con ser una inspiración para otras niñas. Quiere que el fútbol la lleve a equipos extranjeros y también desea representar al país con la camiseta tricolor. En su lista destaca «hacer las cosas a conciencia. Eso es lo que me han enseñado».

Aunque le gustaría llegar a jugar en el FC Barcelona de España, el fútbol colombiano la cautiva por el nivel de juego. «Siento que un día voy a llegar allí, que mi apellido, Ordóñez, va a estar en una camisa de esas. Que van a decir: Liliana Ordóñez, ecuatoriana en un equipo colombiano», dice mientas señala frente a ella los titulares de esas noticias que desde ya imagina. «Sé que lo voy a hacer. Trabajando todo se da».

‘Lily’ es creyente. Con su confianza en Dios dice que «nada es imposible. Las cosas, los sueños se hacen realidad». Lo ha experimentado en su vida, y por eso cree que hay que seguir los sueños y no rendirse. «Cuando nos cierran una puerta, Dios nos abre una ventana. El momento llega, pero todo debe ser de la mano, siempre esforzarse en cada cosa y nunca dejarse pisotear por nadie».

El 16 de agosto de 2023, ‘Lily’ jugó su primer partido con en el equipo femenino de Emelec. Las eléctricas se impusieron 22-0 a La Familia FC en la fecha 1 de la primera fase del Torneo de Ascenso Femenino 2023.

