Lionel Messi habría recibido una propuesta del PSG

Al terminar junio, Lionel Messi sería jugador de agente libre y con la posibilidad de fichar por el club que él quiera incluyendo el mismo Barcelona.

Según los reportes de medios especializados en deportes, el mismo Messi pidió a su padre que no negocie su renovación hasta que termine la temporada y hasta que el Barcelona termine de disputar el campeonato de La Liga.

Pero el hecho de que Barcelona no pueda negociar con Messi, no quiere decir que el argentino no pueda recibir ofertas de otros clubes, y uno de los equipos que ya se habría contactado con la familia del 10 es, nada más y nada menos que, el PSG.

Según TNT Brasil, el PSG habría acercado una oferta a Messi con la que el 10 argentino puede vincularse al club de Francia durante dos temporadas con la posibilidad de renovar por un ciclo más, es decir hasta 2024.

El medio especializado sostiene que en cuanto a lo económico, la oferta del PSG superaría por mucho a lo que le ofrece el Barcelona, pues el club blaugrana pasa por una crisis resultado de la que dispuso una baja de sueldo de todos los jugadores, incluidos los estelares.

Esta segunda parte de la temporada 2020-2021, Lionel Messi se convirtió, una vez más, en el protagonista del Barcelona y de La Liga pues tiene 23 goles anotados en 24 partidos disputados y muestra un gran despliegue de fútbol, el mismo que lo convirtió en el mejor jugador de la historia.