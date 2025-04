Actualizado 20:45

Redacción Teleamazonas.com |

¡Arriba la comida ecuatoriana! El llapingacho fue reconocido como uno de los 50 mejores platos de la comida callejera del mundo, según publicó el portal especializado en gastronomía mundial Taste Atlas, este lunes 7 de abril de 2025.

Con una calificación de 4,5 de 5 estrellas, el llapingacho ambateño se ubica en el puesto 45 de las mejores comidas que se consiguen en las calles del mundo. La misma puntuación la comparte con cerca de una veintena de platos que se ubican en puestos más arriba.

El portal Taste Atlas destaca al llapingacho como un plato típico ecuatoriano que se sirve con una salsa de maní a un lado. Aunque esta variación también la apunta como una salsa de ají que es opcional para añadir al plato.

Las tortillas de papa son, generalmente, rellenas de queso y doradas en el sarten hasta tomar un color dorado.

La guarnición se acompaña con chorizo de cerdo, aguacate, lechuga y huevos fritos. Este plato puede tener variaciones según la localidad donde se coma.

El primer lugar de este ranking lo ocupa la Garantita, de Argelia, con 4,8 puntos. Se trata de un bocadillo, tipo tarta, preparada con una combinación de harina de garbanzo, aceite, especias y agua. Se hornea y se sirve.

En 2023 el llapingacho ecuatoriano fue nombrado como el segundo mejor plato con papas del mundo, solo detrás de los pasteles de papa de Eslovaquia, según Taste Atlas.

Best Rated Street Food Dishes in the World: https://t.co/yZZkh3QE6W pic.twitter.com/QIz9cpo3U4