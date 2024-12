“Nada de lo que hayan hecho los niños justifica que el día de hoy estén desaparecidos”. Con estas palabras el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, ratificó el compromiso de las fuerzas del orden para hallar a los menores de Las Malvinas, desaparecidos en Guayaquil.

Durante una entrevista radial, este jueves 26 de diciembre del 2024, Loffredo recalcó que los militares no actuaron de forma correcta en la detención de los hermanos Josué e Ismael Arroyo, de 14 y 15 años; y sus amigos, Saúl Arboelda, de 15 años, y Steven Medina, de 11 años.

¿Bandas buscan desacreditar a las FF.AA?

Además, el titular del Ministerio de Defensa afirmó que existe una campaña de desprestigio hacia las Fuerzas Armadas (FF.AA.) por parte de los grupos de crimen organizado. “Se está tratando de posicionar en el mente de los ecuatorianos que los militares son unos locos que salen en gavillas de 16 a recorrer las canchas de fútbol para secuestrar y desaparecer menores«, señaló.

En este sentido también se refirió a los videos virales que muestran a personas vestidas como militares para cometer delitos. Gian Carlo Loffredo dijo que hay acciones deliberadas de estas bandas, declaradas como terroristas por el gobierno de Daniel Noboa.

“Al momento existe una acción deliberada por desacreditar a las FF.AA. Eso que estamos viendo son acciones deliberadas de los grupos de crimen organizado para tratar de dañar la imagen de las Fuerzas Armadas», sentenció.

‘No voy a encubrir a nadie’

De igual forma, Gian Carlo Loffredo afirmó, una vez más, que no encubrirá a nadie ni nada y que los responsables deben ser sancionados tanto por la justicia como por el ámbito militar. No obstante, pidió a la ciudadanía no condenar a la institución por las acciones de los 16 miembros de la patrulla señalada.

«Yo no voy a encubrir a nadie y las personas responsables tendrán que pagar por sus errores (…) Las acciones de los 16 miembros de la patrulla no pueden manchar el nombre de las Fuerzas Armadas; institución que en el momento que más la necesitó el Ecuador fueron llamadas por la propia ciudadanía para ayudarlos y recibieron el apoyo irrestricto», añadió.

El Ministro de Defensa aseveró que ha mantenido una total colaboración con la Fiscalía para que este caso se resuelva lo más pronto y descartó que exista responsabilidad de mandos superiores.

«La patrulla no notificó al mando superior por eso se instaló el tribunal de disciplina militar. Hay errores en el procedimiento, omisiones y faltas por las que van a tener que responder», advirtió.

Finalmente, sobre la posible declaratoria de los menores como héroes nacionales, Gian Carlo Loffredo aclaró que el presidente Daniel Noboa buscaba una forma de resarcimiento a las víctimas, que en Ecuador muchas veces llega muy tarde.

«Él (Daniel Noboa) es el Presidente, él es el jefe de las Fuerzas Armadas. Si él decide que ese es un camino de resarcimiento o más adelante encuentra otro aún mejor, es decisión de él y nosotros acataremos«, señaló.

