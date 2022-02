Los 10 actores de Hollywood que más cobran por película

La revista estadounidense ‘Variety’ realizó una lista de los actores que más dinero ganan por filme. En ese sentido, el medio de comunicación reveló la cifra exacta que devengaron diez reconocidos artistas del cine el pasado año 2021.

El ‘top ten’ de actores

Daniel Craig, Knives Out”: USD 100 millones

Dwayne Johnson, “Red One»: USD 50 millones

Will Smith, “King Richard”: USD 40 millones

Denzel Washington, “The Little Things”: USD 40 millones

Leonardo DiCaprio, “Don’t Look Up”: USD 30 millones

Mark Wahlberg, “Spenser Confidential”: USD 30 millones

Jennifer Lawrence, “Don’t Look Up”: USD 25 millones

Julia Roberts, “Leave the World Behind”: USD 25 millones

Sandra Bullock, “The Lost City of D”: USD 20 millones

Ryan Gosling, “The Grey Man”: USD 20 millones

Como se recordará, hace una década el éxito de una película se calculaba a través de un indicador denominado ‘box office’, mientras el salario del artista funcionaba igual. Es decir, si la pieza lograba el número uno en taquilla, los actores tendrían un mejor sueldo.

Hoy en día, aunque el ‘box office’ sigue siendo importante, muchas veces el éxito de un filme se mide con otros números, como por ejemplo, mediante las vistas del material audiovisual generadas vía streaming.

Mire también