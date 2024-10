Los jugadores de la Tricolor salieron decepcionados tras el empate con Paraguay. Según referentes del equipo como Moisés Caicedo y Piero Hincapié, el equipo tricolor mereció algo más que el pálido 0-0 que obtuvieron ante el cuadro de Gustavo Alfaro, en el estadio Rodrigo Paz.

«Creo que merecimos más. Estuvimos bien en el juego, generamos opciones, pero nos está faltando esa suerte para convertir los goles. Lo importante es que pudimos seguir manteniendo el cero en nuestro arco», dijo Hincapié, del Bayer Leverkusen.

Según el defensa, será una cuestión de tiempo para que el equipo pueda encontrar su mejor funcionamiento. «Ellos vinieron a encerrarse atrás con ocho y nueve hombres. Fue complicado poder encontrar los espacios», añadió.

Moisés Caicedo hizo una mueca de fastidio al final del compromiso. El volante del Chelsea reconoció que el resultado no le gustó. «Era complicado porque no tuvimos espacios y porque el rival se defendió bien. La verdad, no me voy muy gusto con lo que pasó en la cancha».

Caicedo, pese a su bronca por el resultado adverso, brindó su tiempo para acercarse a la tribuna. Los hinchas están convirtiendo en un ritual aquello de tomarse fotos con el segundo capitán de la Tricolor. ‘Moi’ tomó celulares y ensayó ‘selfies’ con los aficionados, que agradecieron su predisposición.

Después, compartió al borde del césped con el peleador tricolor de UFC, Marlon ‘Chito’ Vera. El manabita estuvo presente en el partido e incluso le entregó un premio a Caicedo como el jugador del partido. La buena onda entre ambos deportistas era evidente.

La Selección registra dos empates como local en Quito en esta eliminatoria. Colombia fue el otro equipo que arrancó puntos de la capital. El martes 15 de octubre, la Selección se enfrentará con Uruguay en Montevideo.

