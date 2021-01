Los saltos de Selena Gómez

0 0

Selena Gómez es una de las artistas más particulares del pop en inglés… y ahora del pop en español.

Selena Gomez no es como ninguna artista del pop anglo… o latino, ahora que está convirtiendo este idioma su terreno de juego. No por nada tiene la palabra Rare tatuada en el cuello.

No solo es el nombre de su más reciente álbum, sino que también es una declaración personal de la artista que nos trajo canciones tan disímiles y aún así igual de fantásticas como Love you like a love song y Lose you to love me: “vivimos en tiempos en los que todo se basa en tu apariencia y en tus redes sociales, y hay tantos canales diciéndole a la gente como deberían verse, qué deberían hacer”, explicó Selena en una entrevista para NPR, al hablar del tatuaje. “Yo solo quiero representar a alguien que dice ‘eres quien eres; you’re unique and you’re rare’”.

Tras una larga espera llena de sencillos increíbles, como Bad liar y su sample de Psycho killer o el ritmo tropical y contagioso de Taki Taki, el más reciente álbum de Selena Gomez llegó el año pasado: una exploración de sus pensamientos y emociones que se siente como un diario personal.

Latino: Selena Gómez

Una obra que muestra desde sus luchas contra la ansiedad y la depresión en canciones como Fun, hasta esa decisión tan humana de permitirse a confiar en otras personas de nuevo como lo expresa Vulnerable. Es un álbum como ningún otro.

Con una carrera así, no es de extrañar que se haya atrevido a ir más lejos con su nuevo sencillo y su próximo album: De una vez es su primera canción en español, pero no la última.

El nuevo álbum de Selena Gomez es completamente latino, desde su sonido y su idioma, el eco de sus raíces que se sienten en sus padres, en sus ritmos e incluso en su nombre (nombrada así por la famosa Selena Quintanilla).

“De hecho, pienso que canto mejor en español”, dijo la cantante en una entrevista para E! Online, aunque la verdad es que, mirando una carrera de éxitos, a nosotros nos queda algo difícil de decidir.

Para explorar ese mundo de la música latina al cual ahora entra una reina del pop como Selena Gomez, hemos armado una playlist con las voces y los ritmos que definen ese sonido latino.

Desde ese estilo urbano que nos traen Karol G y J Balvin, hasta llegar a los sonidos pop y románticos de Sebastián Yatra, estas canciones son un recordatorio del amplio mundo musical que hay en el hemisferio sur… y que se vuelve un poco más rico, más diverso, ahora que Selena Gomez cruzó la frontera.

