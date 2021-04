Lourdes Tibán critica postura de Jaime Vargas de apoyar una candidatura

La dirigente indígena Lourdes Tibán analiza el cambio de postura del presidente de la Conaie, Jaime Vargas, de apoyar la candidatura de Arauz.

En el espacio de entrevistas «Los Desayunos 24 Horas», Tibán afirma que para ella no es sorpresa la decisión de Vargas. «Para mi no es sorpresa porque eso se veía venir desde el momento que no trabajaron por Yaku Pérez», afirmó.

«Para mi, todo lo que hicieron a partir de octubre, cuando dije que el vandalismo de Quito estaba liderado por el correísmo y los infiltrados, Jaime Vargas sacó un panfleto diciendo que me desautorizaban de hablar de estos hechos», afirma.

«Yo voy a seguir hablando porque tengo coherencia. Porque no me parece justo que se dieron tantas vueltas para llegar a lo mismo», resaltó Lourdes Tibán.

Y recordó que en Guaranda, en reunión de las bases y consejos políticos, «el mismo Vargas dijo que no podemos dar el voto a ninguno de los dos». Por ello rechaza lo actuado por Vargas.

Afirma que hay dos posiciones en los movimientos indígenas. Por una parte, «la Ecuarunari dice que no va a permitir que Jaime Vargas intente hipotecar la lucha histórica del movimiento indígena».

Y en la otra orilla, a «La Conaie solo falta agradecer y felicitar en el boletín», destaca Tibán.

Por otra parte, afirma que la decisión colectiva de Guaranda es que «nos vayamos nulo». Y critica que el propio presidente de la Conaie «sale a limpiarse con esta resolución de la Conaie», al apoyar al candidato Arauz.

