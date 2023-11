La luchadora ecuatoriana Lucía Yépez se consagró campeona de la división 43 kilogramos en los Panamericanos Santiago 2023.

La deportista oriunda de Quevedo consiguió la quinta medalla de oro del país este viernes 03 de noviembre de 2023.

La ‘Tigra’ como se la apoda a la luchadora emperezó su competición este viernes desde el Centro Olímpico de Chile. En esta jornada de viernes la ecuatoriana dejó en el camino a la peruana Thalia Mallqui, en cuartos de final y a la chilena Antonia Valdés, en la semifinal. Yépez se impuso a la cubana Laura Herin en la gran final de la categoría 43 kg con contundente 6-0.

CELÉBRALO ECUADOR!!!!



La Tigra ruge también en Santiago 2023 y alcanzó su primera medalla de ORO en unos Juegos Panamericanos categoría senior#TeamEcuador

GRANDE LUCÍA YÉPEZ!!! 👏👏👏 pic.twitter.com/NX4qAQL8kS — Comite_Olimpico_Ecu (@ECUADORolimpico) November 3, 2023

Con esta medalla de oro en Chile, la luchadora continua una carrera en ascenso. La tricolor ya se ha sido campeona en Mundial Sub-23, Panamericanos Juniors, Bolivarianos y Panamericanos de Lucha.

Además, Yepez ya está clasificada a los Juegos Olímpicos París 2024.

La medallista dio declaraciones ante la obtención de su primer oro en Juegos Panamericanos.“Estoy súper emocionada. Como lo dije en un principio no me iba a subir en el colchón. Le dije al profe me voy a subir por que soy una ‘tigre’ y aquí estamos para ganar”, dijo la luchadora tras la obtención del oro.

