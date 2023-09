Luisa González presenta denuncia por presunto atentado en su contra

La candidata a la Presidencia de Ecuador, Luisa González, presentó este lunes 18 de septiembre una denuncia en la Fiscalía General del Estado por un presunto atentado en su contra. Asegura que el objetivo es identificar a los responsables y que este caso no quede en la impunidad.

El 30 de agosto del 2023 se difundió una supuesta información donde se alertaba a la aspirante a Carondelet sobre la planificación de un intento de asesinato tras la detención de varios hombres en Quito. Ante ello, el comandante de la Policía Nacional, Fausto Salinas, evitó confirmar la información en una rueda de prensa y dijo que esperarán a la investigación que realice la Fiscalía.

Tras presentar la denuncia, acompañada de varios asambleístas electos de la Revolución Ciudadana, González aseguró que una de las declaraciones del detenido con droga y armamento se indicaría que los objetos decomisados eran para atentar con ella.

Ante ello, dijo que tomó dos medidas: aceptar la seguridad de las Fuerzas Armadas (FF.AA) y el uso del chaleco antibalas, y ejecutar acciones legales por este hecho.

«Al no haber avances en la investigación y al encontrar obstáculos por parte del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (Snai) para que comparezcan los detenidos y que se aclare quienes están detrás de un posible atentado contra mi vida (…) he presentado una denuncia. Algo que no solo representa la necesidad de salvaguardar mi vida y que se aclare el proceso sino que no haya impunidad», afirmó.

Nos alarma la inacción de la @FiscaliaEcuador ante las claras señales de un posible atentado en mi contra.



¡Todos los ecuatorianos merecemos justicia y seguridad! No más indefensión, no más negligencia. #PorElBienDeTodos#EcuadorVencerá🇪🇨 pic.twitter.com/4w4G8eRo09 — Luisa González (@LuisaGonzalezEc) September 18, 2023

En los exteriores se la Fiscalía también se concentraron decenas de simpatizantes para brindarle apoyo. Algunos portaban pancartas en las que pedían una política sin violencia hacia la mujer y seguridad, pero también carteles y banderas de su rostro y el partido político al que representa.

La denuncia se presenta en el marco del desarrollo de la segunda vuelta electoral, que se disputará el 15 de octubre del 2023. Allí se definirá al sucesor de Guillermo Lasso, que deberá elegirse entre dos candidatos con ideas contrapuestas.

Durante la primera vuelta se produjeron múltiples hechos violentos que han causado conmoción a escala nacional, entre ellos el asesinato de Fernando Villavicencio y otros actores políticos. Ante ello, el Presidente dispuso que se refuerce la seguridad a los candidatos y que los encargados de la misma sean los militares.

