«¿Cuándo creen que nuestras autoridades se atrevan a bañarse en sus aguas?», cuestionó María Elena Rodríguez, coordinadora del Cabildo Cívico de Quito, respecto a las condiciones del río Machángara. Así lo escribió en su cuenta de X, este miércoles 17 de julio de 2024.

Rodríguez ha comparado la situación del río Machángara con el parisino río Sena donde las autoridades han nadado para demostrar la efectividad de los trabajos de limpieza aplicados desde 2016.

Destacó que en «París se tomó en serio la restauración del río Sena y se han hecho esfuerzos reales por descontaminarlo». Mientras que en Quito, el Municipio apeló la sentencia que ordena la descontaminación del río que atraviesa la ciudad.

«Insisten que cumplen cabalmente con su responsabilidad de control y cuidado del río«, escribió Rodríguez en su red social. Y criticó que el Municipio de Quito apeló la decisión judicial por lo que la Corte Provincial de Justicia deberá dirimir.

Sujeto de derechos

El río Machángara fue declarado sujeto de derechos. A través de un fallo histórico se ordenó al Municipio de Quito que emprenda acciones inmediatas para su recuperación.

La jueza del caso determinó que el Municipio de Quito es el responsable de la contaminación del río. Por lo que debe encargarse de gestionar los recursos disponibles y solicitar apoyo financiero al Estado para ampliar estos proyectos.

Según la Global Alliance for the Rights of Nature (GARN), la sentencia obliga a la implementación de un plan de descontaminación. Este deberá seguir los mismos lineamientos de la sentencia a favor del río monjas, en el norte de la capital.

Uno de los objetivos fundamentales es la reducción de los niveles de contaminación. Además, se busca implementar soluciones alternativas y sustentables para el tratamiento de aguas.

