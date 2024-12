«Me acerqué a hablar con el profesor de inglés y me dijo que él sabía la condición de mi hijo y que él no le va a enseñar, que no va a enseñar a niños que no saben leer ni escribir«. Es el testimonio de una madre de familia denuncia que su hijo, quien fue diagnosticado con autismo y epilepsia, sufre discriminación en una escuela pública en Quito.

A pesar de que han transcurrido cuatro meses desde el inicio del año escolar, Dylan (nombre protegido) tiene el cuaderno de inglés en blanco. El menor fue diagnosticado a los tres años con autismo. Actualmente tiene nueve años y ha pasado por cinco instituciones públicas y privadas.

Su familia asegura que el menor no recibe clases debido a su condición y en la escuela fiscal en la que está ahora no es la excepción. Según su madre, el profesor discrimina al niño frente a sus compañeros con frases como: «tú no, tú quédate ahí. Tú no sabes ni leer ni escribir».

Frente a estas actuaciones, su madre puso una denuncia en la Fiscalía General del Estado. Pero señala que esto no es garantía de nada, pues el pequeño llega a casa llorando por no recibir el mismo trato.

«El protocolo dice que una vez puesta la denuncia en 48 horas será la audiencia, pero la realidad es diferente porque me fijaron la audiencia para marzo del 2025«, dice la madre de Dylan.

Patricio Moreno, subsecretario de Educación, asegura que tienen conocimiento del caso y se realizó un seguimiento. Además, dice que el docente ya fue separado del grupo en el que recibe clases el menor. No obstante, en caso de que se compruebe la vulneración de derechos la sanción puede ser más grave.

