«Maldita» dijo la hermana de Karol G a la mujer que lanzó cerveza a la cantante

Días después de la sorpresiva presentación de Karol G en Provenza de Medellín, se conoció un video que tiene indignados a sus seguidores familiares.

De acuerdo con lo que grabaron varios de los asistentes, mientras la ‘Bichota’ llegaba al lugar rodeada por todo su equipo de seguridad, una mujer le lanzó una bebida a la cara y es recriminada de inmediato por varias de las personas que allí se encontraban.

Sin embargo, en horas recientes se conoció una nueva opinión al respecto y, en esta ocasión, por parte de Katherin Giraldo, hermana de la cantante antioqueña, quien aseguró que la joven en cuestión es una “maldita”.

Así lo aseguró en un comentario con el cual reaccionó a las imágenes expuestas por una página dedicada a curiosear en la vida de los famosos, cuya publicación causó tanta polémica que la mujer implicada apareció también para explicar lo sucedido.

Respuesta de la mujer protagonista del hecho contra Karol G

Kim, como se identifica en redes sociales, asegura que no le tiró ninguna bebida alcohólica a Karol G, como lo comentaron algunos, sino que se trató simplemente de agua. No obstante, se excusó por su comportamiento y asegura que no lo hizo con mala intención.

“Qué pena con ustedes, pero las cosas no son como aparentan ser. Empezando, la bebida no era alcohol ni mucho menos soy fanática de Yailin, claramente sí estaba en Provenza es porque fui a disfrutar de la compañía de Karol. Me emocioné un poco y le aventé agua, y sí, es una falta de respeto y pido disculpas a todos, especialmente a la cantante. Todos tenemos errores”, expresó.

Y aunque muchos de los seguidores de la intérprete de ‘Tusa’ se mostraron conformes con la explicación, también hubo otros cuántos que manifestaron su preocupación por que el líquido que le lanzaron pudo haber sido algún tipo de “ácido”.

Por ahora, no se conoce un pronunciamiento por parte de la artista antioqueña y, a pesar de que hay quienes esperan que lo haga, otros fanáticos advierten que no le va a dar importancia a lo sucedido.