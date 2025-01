Actualizado 20:30

El maltrato animal ha vuelto a generar indignación en la comunidad, luego de que un desgarrador video llegara a manos de la Fundación Latacunga Animalista. En las imágenes se observa a una mujer colgando a tres perros, mientras su hijo menor de edad llora desconsolado.

Este acto de crueldad tuvo lugar en la parroquia Eloy Alfaro el domingo 19 de enero del 2025. Adriana Páez, presidenta de la Fundación Latacunga Animalista, presentó el video como prueba ante el Departamento de Bienestar Animal de la Municipalidad de Latacunga.

La mujer, al ser confrontada por las autoridades, intentó justificar su acción argumentando que los perros habían atacado y matado a un borrego. Sin embargo, esta explicación no disminuye la gravedad del acto.

Según la Ley de Protección Animal y la ordenanza municipal vigente, la responsable podría enfrentar una multa de hasta 2.000 dólares, además de otras sanciones legales.

“Ser de bajos recursos no justifica la violencia. Hay personas que no deberían tener animales ni niños bajo su cuidado si no pueden garantizar su bienestar”, expresó Páez en un video colgado en la red social Facebook.

Además, destacó que en la parroquia Eloy Alfaro han trabajado arduamente con campañas de esterilización y educación para prevenir el maltrato animal.

Sandra Ojeda, presidenta de la Fundación Paquito de Ambato, también se pronunció sobre el caso. “Es desgarrador. En Ambato hemos documentado casos similares de crueldad animal, pero la justicia no ha actuado con contundencia. Esperamos que este caso marque un precedente y que las autoridades refuercen las inspecciones y sanciones”, señaló.

Por su parte, representantes de la Municipalidad de Latacunga aseguraron que realizan inspecciones permanentes para garantizar el cumplimiento de la Ordenanza de Fauna Urbana del cantón.

“Presenciar crueldad hacia los animales puede generar trastornos emocionales, normalizar la violencia y afectar el desarrollo empático del niño”, explicó la psicóloga Karina Morales, quien insta a las autoridades a brindar apoyo psicológico al menor involucrado.

Organizaciones animalistas y ciudadanos exigen justicia para los tres perros y acciones inmediatas para evitar que este tipo de situaciones se repitan. “El maltrato animal es solo una parte de un problema más amplio de falta de educación y recursos. Necesitamos trabajar como sociedad para garantizar un trato digno para todos los seres vivos”, concluyó Páez.

