Estos son diez consejos para manejar en lluvia

La época invernal ha golpeado con fuerza al Ecuador. Según un informe de la Secretaría de Gestión de Riesgos, desde el 1 de enero de 2023, 171 cantones del país se han visto afectados por al menos 1 274 eventos peligrosos causados por la época lluviosa. La lluvia, dice la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), incide en el incremento del número de accidentes de tránsito en comparación a los meses de verano.

Muchos de los accidentes ocurren por la pérdida de control de los vehículos, dice la ANT. Sin embargo, la Agencia Metropolitana de Tránsito recomienda 10 consejos que puede seguir para manejar cuando llueve y evitar accidentes.

1. Aumente la distancia de seguridad con el resto de vehículos

Cuando llueve, el pavimento se moja y es más difícil frenar porque las llantas pierden hasta el 60% de su tracción cuando están mojadas. Es por eso que se recomienda aumentar la distancia entre vehículos entre 4 o 5 segundos, para que en caso de frenar bruscamente, haya suficiente espacio para evitar chocar con el vehículo de al frente e incluso con el vehículo de atrás.

2. Reduzca la velocidad

Hay varias razones por las que se debe bajar la velocidad cuando llueve. El pavimento mojado disminuye la capacidad de agarre de las llantas de los vehículos, por lo que si se reduce la velocidad, en caso de una maniobra brusca, se puede tener el dominio del vehículo.

Además, manejar despacio es importante porque la lluvia empeora la visibilidad al momento de conducir. Entonces si se maneja a menor velocidad, se podrá reacciones más fácilmente ante alguna eventualidad. Los expertos recomiendan reducir la velocidad en un tercio cuando llueve. Por ejemplo, si normalmente conduce a 60 kilómetros por hora, debe reducir la velocidad a 40 kilómetros.

3. Evite frenar de forma brusca

Se recomienda no frenar bruscamente cuando llueve porque hacerlo puede provocar que las ruedas se bloqueen. Si esto pasa, lo más probable es que ocurra un derrape descontrolado que a su vez puede causar graves accidentes. Para evitar alterar el equilibrio del vehículo, los expertos sugieren no frenar bruscamente bajo la lluvia, en particular, si hay charcos de agua estancada.

4. Evite cruzar por acumulaciones de agua

Cuando llueve, es mejor no conducir sobre charcos u acumulaciones de agua por dos razones principales: una, evitar accidentes, y dos, cuidar el motor del vehículo. Esta última es importante porque si una cantidad de agua llega a entrar al motor de un vehículo lo puede dañar de manera permanente.

Para evitar cruzarse por charcos, uno de los consejos principales es conducir por los carriles del medio, que se inundan menos. Pero si no se puede evitar pasar por estas acumulaciones de agua, se sugiere hacerlo a una velocidad moderada y constante.

5. Conduzca de forma tranquila

El exceso de estrés puede inquietar al conductor y causar que este haga maniobras bruscas o imprudentes. Por eso, se recomienda intentar conducir tranquilamente y sin estrés.

6. Mantenga los cristales limpios y sin empañaduras

Manejar con los cristales empañados es peligroso porque reduce la visibilidad del conductor y aumenta las probabilidades de causar accidentes. Las empañaduras se forman cuando hay exceso de humedad. Los expertos dicen que por ello, se debe ajustar la temperatura del vehículo y hacer que se reduzca.

Una de las maneras más fáciles e inmediatas para reducir las empañaduras es encender la calefacción y hacer que el aire circule por el interior del vehículo.

7. Encienda las luces

Otro consejo para evitar accidentes es encender las luces bajas del vehículo para que se mantenga visible a los demás. Encender las luces le permitirá tener mejor visibilidad si el día está nublado o si las gotas de lluvia dificultan ver el camino. La medida no solo será beneficiosa para usted, sino también para otros usuarios que conduzcan por el mismo lugar.

8. Evite rodar sobre líneas o marcas blancas de la carretera

Un consejo no muy común pero necesario es tener cuidado al manejar sobre las líneas que están pintadas en el pavimento. La Agencia Metropolitana de Tránsito dice que las llantas pierden adherencia sobre la pintura, por lo que el vehículo será más difícil de manejar sobre una superficie que esté pintada. Lo más seguro es manejar por los lugares señalados, respetando las señales de tránsito.

9. Siga la huella del vehículo de adelante

Manejar siguiendo la huella del vehículo de adelante también es un consejo de seguridad. Al seguir la huella, usted podrá conducir sobre una zona más seca, por lo que las llantas tendrán mejor agarre y reducirá la probabilidad de sufrir un accidente.

10. Mantenga los neumáticos, frenos y amortiguadores en perfecto estado

Finalmente, un consejo de seguridad vial que no solo importa cuando llueve sino siempre es mantener las llantas, los frenos y los amortiguadores en perfecto estado. Se recomienda que los dueños de los vehículos hagan los respectivos mantenimientos en sus autos para evitar accidentes por alguna pieza deteriorada.

