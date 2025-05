«Duele ver en lo que están convirtiendo a Revolución Ciudadana. El movimiento que construimos con compromiso y esperanza, (…) hoy se diluye entre egos e imposiciones».

La crisis interna del movimiento Revolución Ciudadana continúa. Renuncias, expulsiones y enfrentamientos en redes sociales han sido la constante tras la derrota electoral en abril de 2025 que los relegó como primera fuerza política del país.

Después de la renuncia al movimiento y bancada correísta de la asambleísta Mónica Salazar en la recién posesionada Asamblea Nacional, llegó la expulsión del legislador Sergio Peña que enfrentó a las cabezas del movimiento, como Luisa González y Andrés Arauz en acusaciones contra el legislador en redes sociales.

En este marco uno de los últimos pronunciamientos que expone la crisis interna de la RC, llega desde la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, quien dijo en su cuenta de X la noche de este jueves 29 de mayo, que el movimiento «se diluye entre egos e imposiciones«.

Su pronunciamiento se da tras la decisión del buró de la RC de expulsar al asambleísta Peña por apoyar al proyecto de ley del Gobierno para golpear la economía de las bandas criminales.

«Duele ver en lo que están convirtiendo a Revolución Ciudadana. El movimiento que construimos con compromiso y esperanza, que fue la primera fuerza política del país, hoy se diluye entre egos e imposiciones«, expresó Aguiñaga en sus redes sociales.

También agregó: «Esto ya no se parece al proyecto colectivo que defendimos. He resistido, he luchado y seguiré luchando desde cualquier espacio, porque las causas solo se abandonan con la muerte. La RC debe reaccionar».

Peña respondió a González en redes

La crisis desatada por Peña destaca porque ha usado las redes sociales con intensidad, además de realizar una gira de medios para explicar su postura sobre la ley, que contradice la orden que tiene la Bancada Ciudadana de no respaldar al proyecto.

Peña incluso respondió a la excandidata presidencial Luisa González, y actual presidenta del movimiento, y expresó que «tres o cuatro» líderes hablan en nombre de RC, pero que no representan a todos los militantes.

Aguiñaga fue jefa de RC, pero dejó el cargo el 18 de octubre de 2023 luego de que Pierina Correa, hermana del expresidente Rafael Correa, criticó el manejo del movimiento y la campaña presidencial de 2023, que acabó con el triunfo de Daniel Noboa y la primera derrota de González como candidata presidencial.

También, el 14 de mayo, Aguiñaga expresó que, «por no estar de acuerdo con lo que piensa Rafael Correa», quien sostiene la tesis de un supuesto fraude con tinta transferible, se ha calificado como «la oveja negra de la Revolución Ciudadana«.

