Se instala audiencia preparatoria de juicio en caso María Belén Bernal

La mañana de este martes 14 de febrero del 2023 se instaló la audiencia preparatoria de juicio contra Germán C. y Alfonso C. procesados por su presunta participación en el femicidio de María Belén Bernal en la Escuela Superior de Policía en Quito.

En el marco de esta diligencia, Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal junto a familiares y amigos, se congregaron en las afueras de la Casa de Justicia de la Función Judicial para exigir una justicia objetiva y que se involucre a todos quienes fueron parte de este crimen.

Otavalo sostiene que espera “que se haga justicia, no estamos buscando venganza o que atropellen a nadie; estamos buscando que en derecho el juez determine cuáles son los culpables”.

Se refirió a German C., como un femicida confeso y al oficial de policía Alfonso C., como un involucrado por omisión y reiteró su pedido de “verdad y justicia”.

La madre de Bernal pide “que no se haga espíritu de cuerpo” porque el padre del involucrado Alfonso C., tiene a su padre como general dentro de la Institución policial.

Otavalo, asegura que el audio de María Belén Bernal, que está en manos de la Fiscalía como prueba “es contundente para determinar a los asesinos. Sostiene que por este mismo audio no se involucró a la cadete Josselin Sánchez porque era una estudiante de la Escuela Superior de Policía, pero Alfonso C. sí está involucrado “porque no cumplió con el deber de policía; él debió prestar auxilio” enfatiza.

Por su parte, familiares de Alfonso C. que también se reunieron en los exteriores de la dependencia judicial señalaron que el implicado es inocente y que ellos como familiares “no han pagado a la Policía (…). Mi hijo no ha pagado ni un solo centavo Sra. Otavalo; él dice la verdad, él nunca omitió nada, dio parte a sus superiores el momento que escuchó algo por medio de su mascota y se acercó a la habitación” aseguran.

