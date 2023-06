«Este va a ser un Gobierno de transición y, por lo tanto, las propuestas tendrían que estar enfocadas para eso. Y digo tendrían porque no necesariamente están y porque probablemente algunos candidatos están pensando en las posibilidades de reelegirse, si es que hacen bien su trabajo en este proceso». Lo indica María Sol Borja, periodista y editora política de GK, de cara a las elecciones anticipadas del 20 de agosto.

En entrevista para Teleamazonas, este martes 27 de junio del 2023, Borja sostuvo que esto se puede evidenciar en la manera en la que algunos candidatos buscan captar la atención de los votantes. Se refirió, por ejemplo, a la estrategia del uso de la imagen de borregos por parte del movimiento Revolución Ciudadana.

Para Borja, al cambiar el concepto de algo que era visto como negativo, se logra la atención de un público distinto. Se trata, dice, del que se deja llevar por lo emocional, por aquello que le provoca una reacción, sea de apego o de miedo. “Se sabe que la mayoría de la gente no va a buscar los planes de gobierno, sino que vota de forma más emocional”.

Borja señaló que el mecanismo de darle la vuelta a un aspecto negativo y usarlo para hacer campaña electoral es algo «común, normal, que suele suceder». No obstante, cuestiona «¿cuál es el concepto que se quiere dar la vuelta?».

Entonces, indica que cuando se llamaba de manera despectiva como ‘borregos’ a las personas que militaban en la Revolución Ciudadana se hacía alusión a una falta de criterio y la imposibilidad de tomar distancia de los planteamientos de su líder. «Si se lo hacía eran tildados de traidores».

Asimismo, Borja dice que «la mayoría de votantes son jóvenes que no tienen una conciencia política de lo que pasó en el Gobierno de Rafael Correa» Finalmente, dice la periodista, esto puede llevar a que «un grupo de gente que se sienta movilizado, porque puedes hacer el borreguito periodista o el borreguito de la biodiversidad».

Borja también hizo un recuento de la actitud de aquel Gobierno frente a la prensa y frente a temas sociales como el matrimonio igualitario, con el cual Correa no estaba de acuerdo. «Estas cosas no te pueden permitir, hoy, fingir que no ha pasado nada y que el borreguito es amable», enfatizó.

Por otra parte, en cuanto al tiempo para obtener votantes, Borja señaló que, a su parecer, las organizaciones con mayor estructura política podrían ser las más beneficiadas en este proceso electoral.

«Las estructuras que ya tienen militancia, formación política constante, tienen esta capacidad de hacerlo más rápido», dijo. Una de ellas, dice, sería el Partido Social Cristiano (PSC). Sin embargo, señala que es muy temprano para definir quién podría alcanzar la Presidencia.

