Desde que el Elon Musk se convirtió en en el director ejecutivo de Twitter las polémicas en torno a sus decisiones no han parado. Recientemente, el nuncio de que se cobrará las cuentas verificadas generó fuertes críticas de grandes personalidades estadounidenses, entre ellas Mark Ruffalo.

El actor que interpreta a ‘Hulk’ se sumó a la ola de cuestionamientos y arremetió contra el dueño de Tesla: «Elon. Por favor, por amor a la decencia, salga de Twitter, entregue las llaves a alguien que haga esto como un trabajo de verdad y continúe mandando en Tesla y SpaceX. Estás destruyendo tu credibilidad. Simplemente no se ve bien»., escribió en su cuenta de Twitter.

Su tui estuvo acompañado del mensaje de la congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez, que mostraba una captura de pantalla de la sección de notificaciones de su aplicación.

«Así es como se ve mi aplicación desde que mi tweet les molestó ayer. ¿Es bueno? No me parece que tenga mucha libertad de expresión», escribió Ocasio – Cortez al exhibir que había sido bloqueada.

Elon. Please—for the love of decency—get off Twitter, hand the keys over to someone who does this as an actual job, and get on with running Tesla and SpaceX. You are destroying your credibility. It’s just not a good look. https://t.co/34aMtU5h62