El próximo 6 de noviembre, los fanáticos de las Artes Marciales Mixtas y del ecuatoriano Marlo ‘Chito Vera’ podrán volver a verlo en acción en el octágono de la UFC. Esta vez para enfrentar al estadounidense Frankie ‘The Answer’ Edgar, en un combate que forma parte de la cartelera UFC 268.

La última pelea de Vera fue en la cartelera UFC Vegas 29, el pasado junio, cuando derrotó al inglés Davey Grant por decisión unánime. Por su parte, Egdar llegará luego de caer ante el también estadounidense Cory Sandhagen por nocaut en los primeros 28 segundos. La rodilla voladora de Sandhagen se ganó los elogios del ‘Nocaut del año’.

UFC is targeting a bantamweight bout between Frankie Edgar and Marlon 'Chito' Vera for UFC 268 on Nov. 6, multiple sources told @bokamotoESPN.



Contracts have not been signed, but both sides have verbally agreed. The event is expected to take place at Madison Square Garden. pic.twitter.com/VQTB4Ylu9z