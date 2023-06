Plantón en la Senescyt para exigir más cupos universitarios

Este lunes 6 de junio de 2023, estudiantes y padres de familia hicieron un plantón para exigir que se abran más cupos para entrar a la universidad. Decenas de jóvenes se reunieron en las afueras de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) en Quito para hacer escuchar sus reclamos.

Los estudiantes aseguran que a pesar de haber obtenido altas calificaciones, no recibieron un cupo y ahora están preocupados. Breslen Méndez cuenta que obtuvo un puntaje de 951 y que aún así no consiguió una plaza para estudiar en la universidad. «Lo que siento es ira, decepción del país, del estudio, del gobierno», asegura.

Muchos de los jóvenes que se unieron al plantón dicen que llevan más de un proceso intentando entrar a la universidad y temen no poder hacerlo nunca. Mateo Herrera, dice que lleva más de tres años intentando entrar a la universidad, pero sigue a la espera de una oportunidad. «He sacado 900, 980 y no me dan cupo a la universidad, y me siento ya súper mal», cuenta.

Algunos de los estudiantes dicen que han tenido problemas técnicos y tecnológicos al momento de rendir el examen e incluso después. A una joven la Senescyt le dijo que su postulación no existía porque les habían hackeado la página.

Respuesta de las autoridades

Andrea Montalvo, secretaria de Educación Superior, dice que este año la oferta académica aumentó en un 13%. Sin embargo, asegura, el problema es la demanda que hay sobre ciertas profesiones como medicina, jurisprudencia y administración. «Por ejemplo, por cada cupo en medicina en la Universidad Central hay 25 personas esperando», explicó.

Montalvo dice que por eso la Senescyt hace campañas para promocionar nuevas profesiones. Además, la Secretaría tiene programas a través de los cuales se socializa a los estudiantes sobre las oportunidades que hay no solo en las universidades sino también en los institutos tecnológicos.

