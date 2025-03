Actualizado 11:20

Las tensiones comerciales entre Canadá y Estados Unidos ha tomado un nuevo giro, afectando directamente a la industria de bebidas alcohólicas y a los hábitos de consumo de los canadienses. Provincias como Ontario ha decidido retirar de las estanterías las bebidas alcohólicas de origen estadounidense en respuesta a los aranceles impuestos por la administración de Trump, generando un impacto tanto en la economía como en el comportamiento de los compradores.

La Junta de Control de Licores de Ontario (LCBO), un de los mayores distribuidores de alcohol del mundo, anunció la eliminación de productos estadounidenses de sus estanterías. Doug Ford, primer ministro de Ontario, respaldó la medida afirmando que «la LCBO vende anualmente 1.000 millones de dólares en productos de EE.UU. A partir de este jueves 6 de marzo, cada uno de sus productos está fuera de estanterías», aseguró.

Desde la industria, la reacción no se hizo esperar. Lawson Whiting, jefe del fabricante de Jack Daniel’s, Brown-Forman, calificó la medida de «desproporcionada» y afirmó que el retiro de productos es «peor que un arancel, porque elimina completamente nuestras ventas». Sin embargo, la compañía minimizó el impacto señalando que Canadá representa solo el 1% de sus ventas globales.

Pero el impacto de las represalias canadienses no se ha limitado a las estanterías de licorerías. En los últimos días, un fenómeno tecnológico ha surgido en el país: aplicaciones móviles que permiten a los consumidores evitar productos estadounidenses en supermercados y tiendas.

La tecnología al servicio del boicot

Con el aumento de la tensión comercial, muchos consumidores han optado por comprar productos de fabricación local como una forma de boicotear artículos provenientes de Estados Unidos. En respuesta, han surgido al menos una docena de aplicaciones que ayudan a los compradores a identificar si un producto es canadiense o tiene vínculos con EE.UU.

Una simple búsqueda de «comprar canadiense» en las tiendas de aplicaciones de Apple y Google revela opciones como: Buy Beaver, Is This Canadian?, Maple Scan, Canly-Buy Canadian y Check the Label. Estas herramientas permiten al usuario escanear códigos de barras o analizar imágenes de productos para determinar su origen.

El contexto económico y político

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ha criticado en varias ocasiones la política comercial de Trump, calificándola como «una estrategia errónea». Antes de que EE.UU. aplazara la aplicación de sus aranceles al 1 de marzo, Canadá ya había anunciado represalias, imponiendo un 25% de impuestos sobre 30.000 millones de dólares canadienses en productos como bebidas, cosméticos y papel.

Aún está por verse el impacto total de estas medidas, pero lo cierto es que la respuesta canadiense ha ido más allá de las decisiones gubernamentales. Con la retirada de productos estadounidenses en licorerías y la creciente popularidad de aplicaciones de escaneo de productos, los consumidores parecen estar tomando un papel más activo en la batalla comercial.

