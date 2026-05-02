Barcelona empata ante el Manta 1-1 por la Fecha 12 de LigaEcuabet

Barcelona Sporting Club llegaba con la obligación de sumar de a tres para no desprenderse de los puestos de vanguardia, pero se encontró con un Manta ordenado que supo reaccionar a tiempo.

La apertura del marcador llegó en los minutos adicionales de la primera mitad, específicamente al 45+7', cuando el defensor Byron Castillo (#26) canjeó un penal por gol para poner en ventaja a los "Toreros".

Sin embargo, la alegría amarilla se desvaneció en el complemento. Al minuto 74, tras una falta en el área visitante, el delantero José Enrique "Tin" Angulo (#17) asumió la responsabilidad desde los doce pasos y sentenció el 1-1 definitivo con un remate certero que dejó sin opciones al guardameta canario.

Estadísticas y Datos de la Jornada 12

El empate deja sensaciones agridulces para ambos bandos en esta etapa decisiva del campeonato. Aquí los datos clave del encuentro:

Efectividad desde los doce pasos: El 100% de los goles del encuentro se marcaron por la vía del penal.

El 100% de los goles del encuentro se marcaron por la vía del penal. Aporte defensivo: Byron Castillo sumó un tanto clave, reafirmando su proyección ofensiva pese a su rol como defensor.

Byron Castillo sumó un tanto clave, reafirmando su proyección ofensiva pese a su rol como defensor. Tiempo extra decisivo: El gol de Barcelona se dio en la ventana del tiempo de reposición del primer tiempo (45+7'), un tramo donde el desgaste físico empezó a pasar factura.

Panorama en la Tabla

Con este resultado, Barcelona SC desperdicia una oportunidad de oro para presionar al líder, mientras que el Manta suma un punto valioso en su lucha por escalar posiciones en la tabla general.

La Liga Ecuabet entra en su recta final y cada error se paga caro en la pelea por la etapa.