En un giro digno de un guion de Hollywood, el perverso supervillano Megamente derrota al héroe local, Metro Man, en un enfrentamiento que ha dejado a ‘Ciudad Metro’ en un estado de shock y desconcierto.

Lo que parecía ser otro capítulo más en la eterna lucha entre el bien y el mal tomó un rumbo inesperado cuando el genio de piel azul Megamente, interpretado con maestría por Will Ferrell en la película animada (2010) conocido por su intelecto descomunal y su afición por el drama, logró lo impensable: vencer al invencible.

El evento ocurrido frente a miles de testigos en en centro de la urbe ficticia, recuerda a escenas icónicas del cine como el clímax de ‘El caballero de la noche’ (2008), donde el Joker de Heath Ledger desafía toda lógica moral. Sin embargo, a diferencia de ‘Ciudad Gótica’ aquí no hay un Batman dispuesto a levantarse.

Pero más allá del espectáculo, este triunfo plantea una reflexión que trasciende la pantalla y se instala en nuestra realidad: ¿es la victoria del villano el fin de la esperanza o el inicio de algo inesperado?

Thanos, Joker y otros casos

Pero aquí radica la diferencia con el filme: no hay crisis existencial a la vista. Este villano no busca un nuevo propósito; disfruta el caos. Y esa certeza lo hace más temible que cualquier Thanos en ‘Avengers: Infinity War’ (2018), quien al menos tenía una ideología retorcida. Megamente solo quiere ganar.

Desde una perspectiva narrativa, esto es oro puro. Como señaló el crítico Peter Travers en Rolling Stone sobre la película original (2010), “Megamente altera la idea del héroe invencible con humor y corazón”.

Pero en Ciudad Metro, el humor se siente como un escalofrío. Sin un héroe que lo desafíe, el villano transforma la ciudad en un set de rodaje viviente, con estética gótica y un orden tan absurdo que recuerda a Brazil de Terry Gilliam (1985). Las calles, ahora vigiladas por drones con colmillos, son un testimonio de su visión: el mundo no necesita salvarse, solo redecorarse.

La verdadera pregunta, como planteó el filósofo pop Slavoj Žižek en su análisis de villanos modernos (The Guardian, 2019), es si necesitamos héroes para definir el bien, o si el triunfo del mal nos obliga a reescribir nuestras reglas. Megamente no da respuestas; solo se ríe mientras las plantea. Y el público, entre asustados y cautivados, no dejan de mirar.

