Ministro de Defensa confirma que menores desparecidos fueron detenidos por una patrulla militar

El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, confirmó que los cuatro menores de edad desaparecidos, de entre 11 y 15 años, fueron detenidos por una patrulla militar. Estas declaraciones las realizó durante una entrevista radial este lunes 23 de diciembre del 2024.

Durante el diálogo en Radio City, el titular de la Cartera de Estado indicó que se desconoce a detalle lo ocurrido, pero, por el momento, existen un informe que da a conocer la forma en la que fueron aprehendidos por militares.

La patrulla involucrada en el caso estaba conformada por 16 miembros, que regresaban después de haber escoltado un camión en la Aduana de Guayaquil. Pero en su retorno a la Base de Taura pasaron por el Mall del Sur y observaron a ocho personas que estaban presuntamente robando a una mujer.

Según detalló Loffredo, los uniformados se bajaron de la patrulla, neutralizaron y aprehendieron a tres personas, mientras que una cuarta fue entregada por ciudadanos del lugar. «Esta es lamentablemente la manera en que aprehenden a estos cuatro chicos. Es una pena, pero así es cómo está redactado en el informe», indicó.

‘Los niños ya no estaban bajo la custodia de los militares’

Además, el titular del Ministerio de Defensa especuló en torno a lo que ocurrió tras las detención de los menores de edad por las comunicaciones que mantuvieron con sus familiares.

«Pongamos a pensar, son menores de edad; no han hecho muy grave, no hay muertos, no hay heridos, no hay armas. En estas circunstancias, probablemente nadie no iba a poner una denuncia y entonces es que, cuando imagino yo, que ellos (los militares) toman la decisión de dejarlos libres y no entregarlos a la Policía. Lo cual no estuvo bien«, añadió.

Loffredo aseguró que: «Los niños ya no estaban bajo la custodia de los militares. Estaban libres y en contacto con su padre. Que los habían dejado en Taura. Estaban dentro de una vivienda, en el cual hay un testigo que es el que les da el teléfono para que hagan las llamadas. Él es quien, por boca del padre, le dice: ‘la mafia se los llevó‘ «.

«Nada que lo que hayan hecho estos niños justifica a que los desaparezcan. Eso es inaceptable y el rol de la fuerzas del orden es primero colaborar con la Policía y ayudar a encontrar a estos niños», agregó Loffredo.

El Ministro de Defensa también dijo que estarán después a darle todas las facilidades del caso a la Fiscalía para que investigue el caso y que todos los miembros de la patrulla comparezcan. Y recalcó que la forma en que se detuvo a los cuatro menores de edad no están dentro de las órdenes de operaciones.

Los cuatro niños desaparecieron tras salir a jugar fútbol en el sector de Las Malvinas, sur de Guayaquil, el 8 de diciembre del 2024. Los familiares denunciaron que los militares amedrentaron a los pequeños antes de llevárselos, con disparos al aire y agresiones.

El caso fue trasladado a la Unidad Especializada en la Investigación del Uso Ilegítimo de la Fuerza en Quito porque están involucrados agentes del Estado. Además, organizaciones de la sociedad civil y defensa de los Derechos humano sostienen que se trata de una detención por perfilamiento racial y una desaparición forzada.

