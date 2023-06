Leo Messi: ‘En principio no iré al próximo Mundial’

El capitán de la selección argentina de fútbol, Lionel Messi, afirmó este martes 13 de junio del 2023 que no entra en sus planes participar en la próxima edición de la Copa del Mundo, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá en 2026.

«Yo creo que no. Este fue mi último Mundial. Iré viendo cómo se dan las cosas, pero en principio no, no iré al próximo Mundial», aseguró el astro argentino en una entrevista con el medio deportivo chino Titan Sports.

No obstante, el astro argentino llegó a Pekín el fin de semana para unirse a la Albiceleste que disputará dos partidos amistosos frente a Australia e Indonesia por la fecha FIFA. Los encuentros se disputarán el jueves 15 y el lunes 19, respectivamente.

El duelo de Argentina ante los ‘Socceroos’ será la reedición del enfrentamiento que tuvieron el pasado 3 de diciembre en el estadio Ahmad bin Ali de Al-Rayyan, en los octavos de final del Mundial de Qatar 2022; en el que el cuadro de Lionel Scaloni venció por 2-1 con goles de Messi y Julián Álvarez, y con muchos apuros.

El miércoles pasado Messi anunció que dejaba al París Saint-Germain de la League 1 para fichar con el Inter Miami de la MLS, equipo que debutará en la Leagues Cup ante el Cruz Azul del fútbol mexicano el próximo 21 de julio, fecha en la que podría debutar el ex estrella del Barcelona.

Con Messi en Inter Miami se hablará de Leagues Cup en el mundo

Mikel Arriola presidente de la liga del fútbol mexicano (Liga MX) aseveró el lunes 12 de junio que la contratación del argentino Lionel Messi con el Inter Miami, de la Major League Soccer (MLS), pondrá a la naciente Leagues Cup en los ojos del mundo.

«Es el salto de calidad, más que en lo económico, en lo deportivo. Messi viene de ganar la Copa del Mundo. Será un parteaguas porque pondrá a la Leagues Cup en la boca de todo el mundo y nosotros seremos participes de ese nivel un mes al año», afirmó Arriola.

Mikel Arriola presumió lo que significará la organización de la Leagues Cup, que contará con la participación de los 29 equipos de la Major League Soccer, entre ellos el Inter Miami, y los 18 que conforman la Liga MX, certamen que se realizará entre el 21 de julio y el 19 de agosto de este año.

«Es una liga única que le va a demostrar al mundo que la zona de Norteamérica tiene mucho para crecer. Si sumas estas dos ligas ya las puedes comparar con algunas ligas europeas y sudamericanas. La Leagues Cup será el mecanismo de crecimiento para nuestro futuro cercano», detalló Arriola.

