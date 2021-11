Llueven críticas a Messi tras obtener su séptimo Balón de Oro

El astro brasileño Edson Arantes do Nascimento ‘Pelé’ felicitó a Lionel Messi tras su séptimo Balón de Oro. Es «un homenaje justo» para un «talento impar», según dijo.

«Felicidades, Leo Messi, por otro Balón de Oro. Sin duda es un homenaje justo para un talento impar. Siete veces, ¡muchas gracias!», declaró el triple campeón mundial (1958, 1962 y 1970) en sus redes sociales.

Actualmente, Pelé, de 81 años, considerado por muchos el mejor futbolista de la historia, se encuentra convaleciente.

En septiembre pasado le extirparan un tumor en el colon que le obligó a estar hospitalizado un mes. De igual forma, se está sometiendo a un tratamiento de quimioterapia aún en curso.

GUARDIOLA SE SUMA A LAS CRÍTICAS

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, afirmó que «nunca se puede decir que darle el Balón de Oro a Leo Messi es injusto».

«Nunca podemos decir que sea injusto darle el Balón de Oro a Messi. Para mí es un show, una forma de hacer el fútbol más entretenido. Es un gran logro para Messi, para Alexia y para Pedri», dijo el técnico español en rueda de prensa.

«Si se lo merece o no, no soy el hombre para decidirlo. La verdad es que con la temporada de Lewandowski se lo podría haber llevado también. Hubiera sido justo. Pero a este nivel, cualquiera que esté ahí se lo merece», añadió Guardiola. EFE

Messi, atacante del París Saint-Germain, se impuso en una ajustada votación al delantero polaco Robert Lewandowski, del Bayern Múnich. También superó al centrocampista italo-brasileño Jorginho, del Chelsea, que cerró el podio en la carrera por el prestigioso galardón de la revista France Football.

Entre los méritos del exjugador del Barcelona están la Copa América que ganó este año con Argentina, que supuso además su primer título con la absoluta Albiceleste; la Copa del Rey que conquistó con el conjunto catalán, y sus registros goleadores en las diversas competiciones en las que participó.

TAMBIÉN HAY VOCES EN CONTRA

Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, aseguró que Mohamed Salah, que terminó séptimo en las votaciones del Balón de Oro, debería haber estado más arriba.

Preguntado en rueda de prensa sobre si el egipcio debería haber acabado más alto, Klopp fue claro. «Sí, si te soy sincero, sí, pero no es algo que dependa de mí».

«¿Esto no lo votan los periodistas? Entonces no me pregunten a mí, es su culpa. Si piensan que debería estar más arriba deben hablar con sus compañeros», dijo el alemán.

«Se lo puedes dar a Messi por la carrera que ha tenido, pero entonces no se lo puedes dar a Robert Lewandowski. Es complicado, pero Mo debería haber estado mucho más arriba», añadió.

¿Y QUÉ DIJO ANCELOTTI?

Por su parte, Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, mostró respeto por el ganador del Balón de Oro. No obstante, aseguró que se lo habría dado al francés Karim Benzema.

«Tenemos que dar el justo valor a esta clasificación, ha ganado Messi que sigue siendo un gran jugador. Creo que para los jugadores son importantes los premios individuales, es una motivación, pero si no ganan no pasa nada. Ojalá el próximo año gane uno del Madrid, Benzema ha hecho una gran temporada. Ha quedado cuarto y tendrá motivación para entrenar y jugar bien para ser primero el próximo año», analizó.

En su caso, dejó claro que el merecedor del Balón de Oro era Benzema. «Tengo un conflicto porque soy del Real Madrid y no puedo votar a uno que está fuera. Si tengo que elegir el mejor haría sido Karim, el segundo Vinícius, Courtois, Casemiro, Kroos, Camavinga…».

«Tengo que respetar porque hablar de Messi significa hablar de uno que sigue siendo de los mejores, puede ser el mejor, es opinión personal. Si yo hubiese elegido, habría sido Karim», añadió.