Un nuevo incidente en la estación del Metro de Quito ha generado debate en redes sociales. Funcionarios del subterráneo junto a policías no dejaron viajar a una adolescente porque transportaba a un perro que, según la denuncia, era de asistencia.

El hecho ocurrió la mañana del viernes 6 de diciembre del 2024. Una menor de edad de 14 años ingresó a la parada Alameda junto a un perro en una bolsa de tela. Ella intentó viajar en el medio de transporte asegurando al personal del lugar que el animal era de asistencia, según indicó el denunciante, Alberto Morini, en su cuenta de Facebook.

«No lo pudo probar, pues entre su llanto incesante y la presión de la policía para que abandone la estación, no podía ni siquiera hablar. Intentó contactarse con su familia, pero nuevamente sus nervios no le permitían articular nada más allá de balbuceos», agregó Morini.

Entre quejas del periodista y alegatos de los funcionarios del Metro de Quito, la niña optó por retirarse junto al perro «pequeño y cariñoso», que según Alberto Morin, no representaba ningún peligro. El denunciante recalcó que tanto los funcionarios como policías no actuaron de la mejor forma y confirmó que presentó una queja en la oficina de atención al cliente de la estación El Labrador.

El Metro de Quito solicitó un informe del caso

La empresa Metro de Quito respondió al incidente con un comentario en la publicación del denunciante. En este enfatizó que en el reglamento del usuario se establece que «si un animal de compañía no puede identificarse como un animal de servicio debe viajar en un contenedor rígido«.

Pero también afirmó que se evaluará el nivel de servicio brindado en este caso. «El Metro de Quito ha solicitado un informe al operador sobre esta situación, para determinar acciones correctivas y oportunidades de mejora«, agregó, sin dar mayores detalles de lo ocurrido.

¿Se puede viajar con mascotas en el subterráneo?

En el Reglamento del Usuario del Metro de Quito se establece que «los usuarios pueden llevar animales de compañía, siempre que cumplan con las normativas de seguridad y no molesten a otros pasajeros«. De igual forma, se puede viajar con «elementos necesarios por su condición de salud, como equipos médicos y animales de apoyo o soporte emocional».

No obstante, en la normativa se establecen ciertas restricciones y requisitos que deben cumplirse. En el caso de los animales de servicio (desempeñan algún trabajo, que brindan apoyo físico o emocional a las personas) pueden utilizar el Metro libremente solo si cuentan con las identificaciones oficiales.

Mientras que, en el caso de los animales de compañía se debe viajar en sus jaulas o contenedores rígidos. Además, deben portar una placa de identificación individual y visual, el certificado de vacunación y desparasitación actualizado.

«Si un animal de servicio no cuenta con las credenciales que acrediten su condición deberán seguir las directrices para animales de compañía; si ninguna de estas condiciones se cumple, el personal del Metro de Quito les impedirá el ingreso como una medida de seguridad, porque un animal sin un control o entrenamiento adecuado podría generar un incidente al interior de las estaciones o trenes», recalca la empresa del subterráneo en su página oficial.

