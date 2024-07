El Metro de Quito, que inició sus operaciones el 1 de diciembre de 2023 tras haber sido construido por la empresa española Acciona, superó los 30 millones de viajes en su primer semestre de funcionamiento, según detalló la Administración municipal en un comunicado este jueves, 4 de julio del 2024.

Así, Álex Arce, un viajero frecuente del primer sistema subterráneo de transporte de Ecuador, se convirtió en el pasajero 30 millones al ingresar en las instalaciones de la estación Magdalena, en el sur de la ciudad, y validar su tarjeta de transporte.

“Nunca me imaginé llegar a ser el usuario 30 millones, esto me obliga a ser un usuario ejemplar y cuidar el Metro de Quito, porque me cambió la vida”, expresó Arce en declaraciones difundidas por el mismo Municipio de Quito.

Por su parte, Juan Carlos Parra, gerente general del Metro de Quito, dijo que la actual gestión está muy orgullosa de haber alcanzado este importante hito en tan poco tiempo, que da un promedio aproximado de 166.000 pasajeros por día.

“Esto demuestra la gran acogida que ha tenido el Metro entre la ciudadanía y su compromiso con la movilidad sostenible”, declaró Parra.

El gerente del medio de transporte también añadió que el Metro de Quito “goza de buena salud” y que están comprometidos a “seguir brindando un servicio de calidad» a sus usuarios.

El Metro de Quito ha sido un factor clave en la transformación de la movilidad de la ciudad, al permitir reducir significativamente los tiempos de viaje.

Además, el consistorio quiteño agregó que «ha impulsado el desarrollo económico de la ciudad, creando nuevas oportunidades de negocio y empleo«.

El Metro de Quito atraviesa la capital de Ecuador de norte a sur en un recorrido de 22 kilómetros a través de 15 estaciones, con una flota de 18 trenes con capacidad para 1.230 personas cada uno, y actualmente está en evaluación una posible ampliación del trazado en la zona norte de la ciudad.

