¿Por qué se actualizó el cronograma del concurso para elegir al nuevo Fiscal?

La Comisión de Selección del concurso para Fiscal realizó una reunión de trabajo el 8 de junio

La Comisión Ciudadana de Selección, encargada del concurso para elegir al nuevo Fiscal General, resolvió actualizar el cronograma del proceso.

Esta decisión extiende los tiempos previstos para la designación de la máxima autoridad de la Fiscalía y se proyecta que se conocerá al ganador en octubre de 2026.

La modificación fue aprobada durante una sesión virtual, realizada la noche del 8 de junio, en cumplimiento de una resolución emitida por el pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) el pasado 6 de junio. En dicho documento, el organismo solicitó a la Comisión establecer nuevas fechas tentativas para las etapas pendientes del concurso.

El ajuste responde a un análisis técnico realizado por los propios comisionados, quienes concluyeron que el proceso no podrá finalizar dentro de los plazos originalmente establecidos.

Según el comisionado Santiago Arpi, “en caso de suceder situaciones no previstas se solicitará al Pleno la actualización del cronograma”.

Se preveía concluir el concurso en abril de este año, sin embargo, aún hay fases pendientes como el escrutinio público, las impugnaciones ciudadanas, las pruebas escritas y orales a los postulantes, entre otras

El reglamento del concurso establece que la Comisión dispone de cuatro meses para completar la selección desde su posesión. Ese plazo se cumplía el próximo 19 de junio, según el Universo, aunque la normativa permite una prórroga.

El reglamento también contempla consecuencias en caso de incumplimiento. Si la Comisión no logra designar al Fiscal General dentro del período permitido, incluida una prórroga, sus integrantes podrían ser cesados de sus funciones, y se remitiría un informe a la Contraloría General del Estado detallando las causas del retraso y las posibles responsabilidades.