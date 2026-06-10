A un día del Mundial, el papa dice que la vida y el fútbol se juegan 'en equipo'

El Papa desea que todos “entren en juego” en la vida como en el deporte

A un día de que empiece el Mundial, el papa León XIV comparó este miércoles la vida con el fútbol y dijo que en ambos se debe jugar "en equipo".

"El fútbol también nos ayuda a recordar algo muy importante. Que la vida no es una carrera para vivir en una forma solitaria. Es algo que se juega en equipo y hay que aprender a correr juntos", dijo el papa en un evento en Barcelona, en el quinto día de su visita a España.

"En ese sentido, uno puede ser una estrella", pero si "nunca pasa la pelota, pues no deja que los otros entren en el juego y probablemente va a perder", agregó el sumo pontífice en la iglesia de San Agustín en Barcelona, donde se reunió con representantes de asociaciones que atienden a personas desfavorecidas.

El papa habló de fútbol al responder a un niño, Renzo, de seis años, que le leyó una carta en la que le preguntaba si le gustaba ese deporte.

León XIV, de 70 años, dijo que prefería el tenis, que todavía juega con regularidad, pero también el fútbol.

"Con los seminaristas, cuando estuve en Trujillo (Perú), jugaba fútbol. Defensa, si quieres saber, no era gran goleador", bromeó el papa, que tiene la nacionalidad peruana.

"En Perú, con los seminaristas, seguía mucho a los equipos locales, pero también jugaba (porque un) poco de deporte hace bien para todos", agregó.

El papa dijo a los periodistas en el vuelo hacia España que en el Mundial "sin duda" apoyará a su país natal, Estados Unidos. Pero admitió: "No estoy seguro de cuántos partidos podré ver".