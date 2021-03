México rebasa los 200.000 muertos por COVID-19

México superó las 200.000 muertes de covid-19, la tercera cifra más alta del mundo, con la esperanza de acelerar su plan de vacunación, pero con una crisis social persistente y la amenaza de una tercera ola tras las vacaciones de Semana Santa.

El optimismo se refleja en los adultos mayores durante la vacunación en Nezahualcóyotl, Estado de México, un municipio que colinda con la capital mexicana, conocido por su marginación y por tener la mayor densidad poblacional del país, con más de 1,2 millones de habitantes.

«Ahora ya tengo la vacuna y creo que ya ahora va a ser un poquito más diferente la vida de uno, ya no está uno con el temor del covid», expresó a Efe Felipe Acosta, tras esperar casi tres horas en la fila frente al Palacio Municipal.

Ciudad Neza ilustra la advertencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que estima que los mexicanos que viven en lugares pobres son hasta 50 % más vulnerables a morir de covid-19, algo que «es peor» en las comunidades indígenas.

Por ello, los adultos mayores realizan filas kilométricas con la meta de frenar una pandemia que ha contagiado oficialmente a cerca de 2,2 millones de mexicanos.

VACUNA CONTRA LA DESCONFIANZA

México fue de los primeros países en arrancar la vacunación contra covid-19 el 24 de diciembre con la promesa inicial de inocular a los 15 millones de adultos mayores de 60 años hasta marzo, pero desde entonces el Gobierno solo ha aplicado cerca de 6,2 millones de dosis y amplió su margen de maniobra hasta fines de abril.

Pese a los acuerdos por más de 250 millones de diversos fármacos, México solo ha recibido un total de cerca de 10 millones de dosis en conjunto de Pfizer, Sinovac, Sputnik V, AstraZeneca y CanSino.

De hecho, el pasado lunes arrancó la distribución de las primeras 955.720 vacunas de un total de 35 millones adquiridas de la farmacéutica china CanSino que se envasan en una planta de Drugmex en la ciudad de Querétaro, centro del país.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este jueves que va a «reforzar todo el plan de vacunación» con más vacunas y la participación de «todas las dependencias» del Gobierno federal.

Lidia López, quien recibió junto a su madre una de las dosis de Sinovac disponibles en Neza, manifestó que las muertes a su alrededor la motivaron a vacunarse pese a las dudas de otros.

«Es gente que a lo mejor no ha pasado por alguna situación (negativa). Pero una que ya pasó situaciones entonces dice’ ‘mejor (ponérsela)'», lamentó la mujer, quien advirtió que todavía hay gente que «no cree» en la enfermedad.

UNA TERCERA OLA

El país reportó en las últimas 24 horas 584 nuevas muertes y llegó a los 200.211 fallecidos por covid y a los más de 2,2 millones de contagiados. Es el tercer país del mundo por número absolutos de decesos, después de Estados Unidos y Brasil.

Por ello, el optimismo de la inmunización se topa con la realidad de una «tercera ola» de contagios que llegaría después de las vacaciones de Semana Santa, lo que dejará «una primavera cruda», advirtió Carolina Gómez, experta de la Sociedad Mexicana de Salud Pública.

«El Gobierno está muy desgastado con sus mensajes y debe haber esta sensibilidad para evitar que a mediados del mes de abril tengamos esta nueva ola de contagios. Esta es muy probable en tanto que la comunicación de riesgos está agotada», consideró la analista.

Gómez cuestionó que la estrategia del Gobierno de México se haya centrado en presumir camas en hospitales en lugar de evitar contagios.

«La comunicación de riesgos en salud siempre es muy importante entre población y autoridades, y en México ha sido fallida», manifestó.

CRISIS SOCIAL

La pandemia, que ha afectado de manera desproporcionada a los más pobres, ha dejado una crisis social persistente, indicó Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

El experto lamentó que México sea uno de los peores países evaluados por la Comisión Económica para América Latina (Cepal) por destinar solo 0,4 % del PIB en apoyos para solventar la crisis.

«Hay muchos vacíos. México no creó nuevos programas, no incrementó montos de los ya existentes, no expandió la cobertura. Entonces es una respuesta muy pobre», manifestó Gómez Hermosillo.

El especialista citó que la pandemia causó una contracción de 8,2 % del PIB en 2020 y que 12 millones de personas abandonaran la población económicamente activa (PEA) en abril de 2020, de las que aún faltan por reincorporarse casi 3 millones.

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, prevé para este año un crecimiento mayor al 5 % del PIB y la recuperación total de los casi 1,1 millón de empleos formales que se perdieron por la pandemia.

Pero Gómez Hermosillo cuestiona el optimismo.

«Puede que nos lleve tres o cuatro años llegar al punto en el que estábamos, pero no debemos llegar eso. Necesitamos una recuperación económica más incluyente, con más igualdad», sostuvo.

En tanto, entre los adultos mayores que se vacunan existe un consenso: el fármaco es la única forma de recuperar la normalidad.

«Yo confiaba en la vacuna porque tiene uno que vacunarse de esta enfermedad. Que se vengan a vacunar, que se vacunen para que así estemos bien todos», pidió Álvaro Gabino minutos después de recibir su inyección. EFE