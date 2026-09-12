¡EN VIVO! Manta vs. Aucas por la fecha 30 del Campeonato Nacional LigaPro

Manta F.C. y Sociedad Deportiva Aucas protagonizan un duelo crucial en el Estadio Jocay por la jornada 30 de la LigaPro. Ambos planteles saltan al campo de juego con necesidades urgentes en la recta final de la temporada, donde sumar tres puntos resultará decisivo para afianzar sus respectivos objetivos en la tabla de posiciones del fútbol ecuatoriano.

El equipo manabita busca hacerse fuerte en condición de local tras una racha irregular en las últimas fechas. Los dirigidos por el cuerpo técnico atunero llegan con la obligación de corregir las falencias defensivas exhibidas en su caída 0-1 ante Emelec, apostando al poder ofensivo de Ángel Ledesma y el desequilibrio en medio campo de Martín Vergés para mantener la categoría.

Por su parte, el 'Papá' Aucas viaja a la costa con la intención de ratificar el nivel mostrado en su reciente empate 1-1 frente a Barcelona S.C. El conjunto oriental marcha firme en la pelea por los puestos de clasificación internacional, sustentando su juego en la solvencia del zaguero Mario Burdisso y la efectividad goleadora del atacante Raúl Monti en el frente de ataque.

Las alineaciones para este compromiso están confirmadas por parte de ambos estrategas. Manta saltará a la cancha con Chávez bajo los tres palos, resguardado por J. Mina, Moscarelli, Troya y G. Mina en la zaga, mientras que Aucas alineará a Chaves en la portería, acompañado por una línea defensiva integrada por Gustavino, Burdisso, Morales y Quiñónez.

El antecedente inmediato entre ambas escuadras favorece al cuadro capitalino, que se impuso por 3-1 en el Estadio Gonzalo Pozo Ripalda durante la primera fase del torneo. El arbitraje estará a cargo de Guillermo Guerrero y la transmisión del encuentro podrá seguirse en vivo a través de la plataforma Zapping a partir de las 14:00 (hora de Ecuador).