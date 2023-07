Michael Estrada es nuevo jugador de CSK Sofía de Bulgaria

El CSK Sofía de Bulgaria confirmó este domingo 2 de julio de 2023 la contratación del delantero ecuatoriano de 27 años, Michael Estrada. El experimentado delantero llega proveniente del Cruz Azul de México.

Estrada llega al fútbol búlgaro como una de las figuras estelares. El objetivo del CSK Sofía es dar un salto de calidad en la liga de ese país y con el seleccionado ecuatoriano buscan figurar como los mejores del campeonato. Ahora el delantero terminará el resto de la temporada en Bulgaria, lo que será su primera experiencia en el Viejo Continente.

Por su parte el ariete espera retomar su mejor condición goleadora y volver a ser llamado a la selección, hoy comandada por Félix Sánchez Bas. Estrada fue una de las piezas claves de los futbolistas que llegaron al Mundial de Catar 2022, sin embargo, con la salida del argentino Gustavo Alfaro fue perdiendo continuidad en la Tri.

Estrada llega desde México tras un paso no tan favorable, en donde no pudo convertir en todo el transcurso del torneo Clausura de la Liga MX. Su último gol en el país azteca se remonta a septiembre de 2022. Estrada jugador perteneciente al Toluca debió buscar nuevo equipo ya que no se encontraba en los planes del club.

Su nuevo club dio la bienvenida al goleador y escribió en sus redes: «Crecemos en números y calidad. Le damos la bienvenida al seleccionado ecuatoriano Michael Estrada. El delantero de 27 años llega directamente desde México para reforzar nuestras filas de ataque. Buena suerte, Michael Estrada»

¡Un ecuatoriano al fútbol de Bulgaria! Michael Estrada se convirtió en nuevo jugador del CSKA Sofia: llega a préstamo por un año y con opción de compra desde el Toluca. pic.twitter.com/PZH5PFYa7k — SportsCenter (@SC_ESPN) July 2, 2023

