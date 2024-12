«En el fondo, de pagar cero, se pasará a pagar 2.5% en materias primas y 5% en bienes de capital», dijo Miguel Ángel González, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Esto sobre la reducción del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD).

«Estamos siempre pensando en cómo pagar las cuentas del Estado, pero no se piensa cómo el sector privado paga sus cuentas», dijo. Este miércoles 4 de diciembre del 2024 en el espacio de Entrevistas de 24 Horas en Teleamazonas.

Mire la entrevista completa en:

González agregó que es necesario analizar que está pasando en los países vecinos. «Si queremos impulsar el desarrollo económico de nuestro país, ese impuesto (Salida de Divisas) debe ser eliminado porque debemos compararnos con países vecinos, que atraen mucha más inversión extranjera que nosotros. Para tener una idea, en Colombia, la inversión extranjera representa entre el 4 y 5% de su PIB», analizó.

Lea más:

En su opinión es fundamental que se tome en cuenta las proyecciones que tendrá Ecuador este año por la crisis económica que se pronostica. «Las proyecciones de crecimiento son prácticamente cero. Un país que no crece es un país que no genera empleos, un país que no da posibilidades y oportunidades para la gente».

Miguel Ángel González: En el fondo se va a tener que pagar más por el Impuesto a la Salida de Divisas

Concluyó diciendo que será clave pensar en otros modelos. «Es importante pensar en este cambio de modelo, abrir las puertas a la inversión privada, desbloquear lo que está trabando la inversión privada, potenciarla, facilitarla, crear en el Ecuador un entorno que sea atractivo para las inversiones».

También en Teleamazonas: