Llegar a los jóvenes (millennials y centennials) y convencerlos de que son la mejor opción es uno de los objetivos de los candidatos a las próximas seccionales. Pero no todos los que pertenecen a ese grupo etario consideran que ese objetivo se está consiguiendo.

La joven periodista María Emilia Zúñiga cuenta que se le hace muy complicado escoger. «Por más que he revisado a algunos candidatos, he revisado planes de trabajo y los he escuchado no me decido. Todos proponen pero no se ve ninguna figura que me dé seguridad».

Varias campañas han puesto su confianza en la red social de moda. A través de Tik Tok intentan llegar con canciones y chistes del momento. Sin embargo, la estrategia quizá no está dando el efecto deseado.

La periodista Emely León considera que con eso se muestra la pérdida de profesionalismo al crear una imagen juvenil para llegar a los jóvenes como ella. Pero, enfatiza en que, para ella, esa no es la manera.

Las voces de los jóvenes

Las personas de entre 18 y 29 años conforman el 25% del padrón electoral. Si a este grupo etario se añaden los menores de edad que votan facultativamente, los jóvenes representan al menos el 30% del total de votantes. De ahí el interés de los candidatos en llegar a ellos.

Entre los jóvenes, los universitarios, por ejemplo, consideran que hay una lista de temas que están quedando por fuera de las propuestas de los candidatos. Martín Naranjo, estudiante universitario considera que muchos «son como robots. Uno los escucha y ya sabe lo que van a decir».

La participación de las mujeres y las minorías, dice la universitaria María Cristina Wong, son temas que se usan como decoración. «Muy bonito para las propuestas pero no se le ha dado profundidad».

En total, el voto millennial y centennial (personas entre 16 y 40 años) alcanza el 54% del total del padrón electoral. Por ello, las estrategias de los candidatos a las seccionales 2023 apuntan a convencerlos.

