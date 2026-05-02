Juliano Valdi: El talento con raíces ecuatorianas que revive al 'Rey del Pop'

El joven actor de 12 años ha sido reconocido por su interpretación en la infancia del “Rey del Pop”

A pocos días del estreno de la esperada película biográfica sobre Michael Jackson, el nombre de Juliano Valdi ha cobrado una relevancia especial en Latinoamérica.

Aunque nació en Las Vegas, el joven actor de 12 años posee un fuerte vínculo con Ecuador, ya que su familia paterna es originaria de Guayaquil. Esta conexión ha despertado un orgullo particular en el público ecuatoriano, que sigue de cerca el ascenso de quien ahora es reconocido por su asombrosa capacidad para recrear la esencia del "Rey del Pop".

Una preparación de alto nivel

La interpretación de Valdi se centra en los años dorados de los Jackson 5. Para lograr la precisión que exige el papel, el joven se sometió a:

Entrenamiento intensivo: Meses de trabajo junto a coreógrafos directamente vinculados al legado de Michael Jackson.

Meses de trabajo junto a coreógrafos directamente vinculados al legado de Michael Jackson. Perfeccionamiento técnico: Un estudio profundo de los movimientos, gestos y la presencia escénica que caracterizaron al artista en su niñez.

Un estudio profundo de los movimientos, gestos y la presencia escénica que caracterizaron al artista en su niñez. Pasión genuina: El propio Juliano ha confesado que su interés por Jackson nació desde muy pequeño, tras quedar fascinado por sus icónicos videos musicales.

Su compromiso ha sido validado por su compañero de reparto, Jaafar Jackson (quien interpreta la versión adulta del cantante), quien destacó el profesionalismo del niño durante el rodaje.

El contraste: Un contexto familiar complejo

Detrás del éxito cinematográfico, la historia personal de Juliano enfrenta matices delicados. Según declaraciones recogidas por el diario Daily Mail, integrantes de su familia paterna en Ecuador han manifestado su deseo de retomar el contacto con el menor.

Aseguran que la comunicación se ha visto interrumpida en los últimos años y esperan que, en medio de su salto al estrellato, se pueda reconstruir el vínculo con sus raíces guayaquileñas.