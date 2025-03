Actualizado 19:10

Redacción Teleamazonas.com |

La Ministra de Energía, Inés Manzano, confirmó la adjudicación de manera directa y sin concurso, de la operación del campo petrolero Sacha al consorcio internacional Sinepetrol. Lo hizo en una rueda de prensa este lunes 3 de marzo del 2025.

Durante una rueda de prensa, el viceministro de Hidrocarburos, Guillermo Ferreira, y el ministro de Economía, Luis Alberto Jaramillo, defendieron la decisión, asegurando que esta no implica una privatización.

“La adjudicación del campo Sacha no significa que se privatice, el campo no se vende”, afirmó la ministra de Energía. Además, enfatizó que no se trató de una oferta a dedo, sino de una propuesta presentada por un interesado que “hizo su tarea”.

¿Quiénes conforman Sinepetrol?

El consorcio Sinepetrol está integrado por:

• Amodaimi, filial de la empresa china Tiptop, de propiedad de Sinopec.

• Petrolia, filial de la canadiense New Stratus Energy, una compañía con capital venezolano.

A pesar de las declaraciones oficiales, la adjudicación sin un proceso de licitación ha generado cuestionamientos y un intenso debate sobre la transparencia de la decisión y sus posibles implicaciones para la soberanía energética del país.

Lea también:

Manzano también defendió la adjudicación directa y sin concurso del campo petrolero Sacha al consorcio internacional Sinepetrol, asegurando que la decisión responde a necesidades económicas urgentes y no implica una privatización.

La ministra de Energía, Inés Manzano, explicó que el consorcio aportará USD 1 500 millones como prima por ingresar al negocio, enfatizando que este monto no representa deuda para el Estado.

“Estos recursos que entrarían son recursos frescos que pueden ayudar al bono de riesgos, al bono de los 1 000 días, a dar crédito a emprendedores”, señaló Inés Manzano. También resaltó que el país enfrenta una grave emergencia invernal y que estos fondos son necesarios de inmediato para atender los efectos de las lluvias y otros programas sociales.

También en Teleamazonas: