Otavalo: Hombre golpeó violentamente a una joven en plena calle

Momento en el que un hombre agrede con violencia a una joven en la calle

Un reciente caso de agresión física conmocionó a Otavalo. El hecho involucra a un hombre que golpeó violentamente a una joven después de que ella chocara accidentalmente con él al intentar cruzar la vía.

En un video que se hizo viral en redes sociales, se observa la reacción del hombre, quien de forma desproporcionada lanzó un 'puñetazo' al rostro de la joven.

La agresión provocó que ella se tambalee y sujete su rostro por el dolor, mientras el agresor continuó su camino como si nada hubiera pasado.

El agresor tendía probemas de salud mental

Tras el hecho, que generó solidaridad y a la vez rechazo, la Alcaldía de Otavalo emitió un comunicado.

Indicó que se activó el Centro de Equidad y Justicia para brindar apoyo integral a la víctima.

Añadió que, debido a sospechas sobre el estado del agresor, se solicitó a las entidades de salud a intervenir en casos de vulnerabilidad mental para prevenir futuros ataques.