Misión Perseverance recolectó audios del planeta Marte

El pasado fin de semana la NASA confirmó que su róver Perseverance llegó a la superficie de Marte e incluso se compartieron las primeras imágenes que se pudieron tomar sobre el planeta Rojo.

Pero además se compartieron los audios que recolecto el róver Perseverance mientras transita por el planeta rojo.

Según el portal de noticias RT, » La agencia indicó que «un micrófono conectado al róver (…) sobrevivió al descenso altamente dinámico a la superficie y obtuvo sonidos del cráter Jezero el 20 de febrero»».

Los sonidos fueron publicados en la plataforma de SundCloud en donde pueden ser reproducidos por los usuarios de manera libre y así poder tener un pequeño, pero importante, acercamiento a las evidencias que el Perseverance pueda recolectar con finalidades de investigación y avance para la ciencia.

Tras la publicación de las imágenes, muchos de los usuarios de redes sociales criticaron la calidad de las imágenes y cuestionaron incluso la veracidad de que la NASA haya logrado llegar a Marte.

Sin embargo hay muchas personas que están entusiasmadas por el hecho histórico.

«Ahora que han visto Marte, escúchenlo. Tomen unos auriculares y escuchen los primeros sonidos captados por uno de mis micrófonos», publicó la misión de Perseverance en Twitter.

Now that you’ve seen Mars, hear it. Grab some headphones and listen to the first sounds captured by one of my microphones. 🎧https://t.co/JswvAWC2IP#CountdownToMars