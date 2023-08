Moisés Caicedo llevará el mítico número de 25 en el Chelsea

El ecuatoriano Moisés Caicedo portará un histórico número en su camiseta con el Chelsea. Este dorsal no se había utilizado desde hace 20 años en los ‘blues’. Así lo confirmó el club inglés este miércoles 16 de agosto del 2023.

El ‘Niño Moi’ portará la 25 que vistió el histórico Gianfranco Zola hasta 2003. El delantero italiano jugó entre 1996 y 2003 en el Chelsea y se ganó el cariño de la afición. Lo más curioso de esto es que dicho número no había sido utilizado por nadie más en el Chelsea durante las dos últimas décadas.

Tras confirmar el dorsal que utilizará, Caicedo aseguró que el número 25 tiene una gran importancia para él y su familia. También dijo que tuvo una conversación con Zola.

“Estoy muy orgulloso de usar este número. Hablé con Gianfranco Zola y me dio sus bendiciones. Se cuanto significa este número. Lo elegí porque representa mucho para mí y mi familia. Quiero crear muchos recuerdos con este número en mi espalda”, aseguró.

