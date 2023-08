El futuro de la joven promesa del fútbol ecuatoriano, Moisés Caicedo, se definiría en las próximas horas. El ‘Niño Moi’ llegaría al Liverpool como el fichaje más caro de la historia de la Premier League, según informó el periodista Fabrizio Romano.

«La oferta de Liverpool es un récord británico en un paquete de 110 millones de libras esterlinas (más de 139 millones de dólares), aceptado por Brighton con efecto inmediato. El tablero de Brighton fue claro: el jugador se venderá al final del jueves al mejor postor», señaló el experto en el mercado de fichajes.

