El ecuatoriano Moisés Caicedo fue elegido como uno de los mejores jugadores joven de la temporada 2023 de la Premier League. El futbolista de 21 años está entre los finalista y compite con otras grandes figuras del fútbol inglés.

La lista final de seis jugadores fue revelada, este 17 de agosto del 2023, por la Asociación de Futbolistas Profesionales de Inglaterra (PFA, por sus siglas en inglés) y en ella consta el ‘Niño Moi’ como uno de los posibles ganadores del galardón.

El nuevo jugador del Chelsea compite con Erling Haaland, del Manchester City; Bukayo Saka y Gabriel Martinelli, del Arsenal; Jacob Ramsey, del Aston Villa, y Evan Ferguson, del Brighton.

La última temporada de Caicedo en el Brighton fue perfecta. El tricolor fue fundamental en el medio campo del equipo de Roberto De Zerbi, que consiguió clasificar por primera vez en su historia a la UEFA Europa League.

El ganador del premio se conocerá el próximo martes 29 de agosto de 2023 por la Asociación de Futbolistas Profesionales de Inglaterra.

Además, el portal oficial de la asociación dedicó una nota a ‘Moi’, donde destacó su período en el conjunto de las ‘gaviotas’.

“Moisés Caicedo y Evan Ferguson, de Brighton & Hove Albion Football Club, fueron dos de las historias sorpresa de la temporada desde la costa sur. Caicedo brilló en su primera campaña completa a las órdenes de Roberto De Zerbi, dominando el medio campo”, escribió el portal de la PFA.

PFA Young Player of the Year nominees. 🏆



The top 6, voted by the players 👏



🔵 @MoisesCaicedo55

🔵 Evan Ferguson

🔵 @ErlingHaaland

🔴 @gabimartinelli

🟣 @JacobRamsey41

🔴 @BukayoSaka87 #PFAawards #PFA50 pic.twitter.com/vBYDIkwKrx